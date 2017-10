Menny és pokol Magyarországon: 10 ütős ábra a bankjainkról

1-5.: A GDP-től a takarékokig

1. Semleges gazdasági hatás

A magyar gazdaság szempontjából az alábbi ábrának van a legnagyobb jelentősége: az MNB Pénzügyi Kondíciós Indexe azt mutatja, hogy a viharos 2009-as év eleje óta nem volt még olyan közel a gazdaságilag semleges hatáshoz a magyar bankszektor, mint most. Úgy mondják ezt, se nem prociklikus, se nem anticiklikus a bankszektor viselkedése, és ez jó. A hitelválság évei után hamarosan ismét azt kell figyelnie a jegybanknak, hogy ne váljon túlfűtötté a hitelezés. A nem kívánt hatások megakadályozását szolgálja a válság előttinél (szerte a világon) sokkal szélesebb jegybanki makroprudenciális eszköztár. Ennek egyik legismertebb eleme, hogy a jegybank bármikor szigoríthatja, mekkora törlesztőrészletet vállalhatunk egy hitelfelvétel során.

2. Rekord nyereség

A bankok vezetőit és tulajdonosait persze elsősorban nem az érdekli, miként járulnak hozzá a gazdasági növekedéshez a bankok, hanem az, hogy amit végeznek, az mekkora nyereséget termel. A számok azt mutatják, hogy az idei első félévben kitartott a tavalyi lendület: 363 milliárd forintos adózás utáni eredményt értek el a magyarországi hitelintézetek az idei első hat hónap alatt. Az időbeni összehasonlítást azonban jelentősen torzítja, hogy a bankok egy része (főleg a nagyobbak) már IFRS szerint, egy része viszont még a magyar számviteli szabályok szerint jelent idén. Az MNB gyorselemzése alapján az adózás előtti eredmény 352 milliárd forintról 393 milliárd forintra, vagyis majdnem 12%-kal növekedett az első félévben. Ebben az előbbi becsült szám, visszavetítve a mostani számviteli elszámolásokat egy évvel korábbra. A szektor tőkearányos megtérülése az elmúlt 12 hónapban a korábbi évekhez képest kifejezetten kedvező, 15,2% volt. Ez azonban nem fenntartható, lásd alább.

3. Mindenkinek jól megy

Kettészakadt a bankrendszer: vannak akik nagyon jól, és vannak, akik nagyon rosszul teljesítenek - írtuk éveken keresztül. Különösen a vállalati, ingatlanfejlesztésre nyújtott projekthitelekbe és a lakossági devizahitelekbe tört bele a bicskája sok banknak a válság éveiben. Mára ennek nagyjából vége: ha minden az első féléves (nem minden bankok által közzétett) teljesítmény szerint várható módon alakul, akkor a tavalyi évhez hasonlóan idén is minden nagybankunk nyereséges lesz. A nagybanki profit 38%-át 2016-ban az OTP magyarországi tevékenysége hozta, nem lennénk meglepve, ha idén is hasonló lenne a kép.

4. Pünkösdi királyság a profittermelésben

A bankszektor mostani 14-15%-os tőkearányos megtérülése (ROE) biztosan nem fenntarható. Egyes nagybankok (pl. K&H, UniCredit) számára e küszöb megugrása valószínűleg a következő években sem fog gondot okozni, a válság éveiben legnagyobb veszteséget felhalmozó nagybankok, különösen a CIB, a Raiffeisen és az Erste számára azonban túl nagy kihívás lenne. Az alábbi ábrán látható, hol van a kutya elásva: az elmúlt másfél évben nagyon visszaesett a bankok nettó céltartalék-képzése, a bankok egy része több céltartalékot szabadított fel, mint amennyit megképzett. A hátralékos hitelekből egyre inkább nyereséggel képesek kiszállni (pl. eladás, végrehajtás vagy az ügyfél fizetőképességének visszanyerése révén). Ez azonban tipikus válság utáni jelenség, az amerikai bankoknál is ezt láttuk éveken keresztül. Aztán szép lassan a céltartalék-visszaírásokról az üzleti volumen növelésére helyeződik át a profittermelés hangsúlya. Annál is inkább, mert a kamatmarzs tágulásában egyelőre nem nagyon bízhatnak a bankok, a rekord alacsony kamatkörnyezet soha nem látott nyomást helyez a bevételek irányából is a profitra. Az alábbi ábrán az is látható, hogy a működési költségek nominális lefaragásában sem hozott a válság számottevő előrelépést (árnyalja a képet, hogy reálértéken viszont jelentősen csökkentek a működési költségek).

5. Új nagybank alakul

A fenti nagybanki adatokban nem szerepel, de egyre többen nagybankként tekintenek a Takarék Csoportra is. A takarékok által elfogadott fúziós tervek szerint a Takarék Csoport 12 bankszerűen működő takarékszövetkezetből áll majd, a fúziós hullám a tervek szerint idén december 31-éig lezárul. Az integráció központi banki funkcióit egyedüliként a Takarékbank fogja ellátni, ezzel kapcsolatos feladatait az FHB átadja neki. A Takarékbank viszont átruházza kereskedelmi banki funkcióit az FHB Kereskedelmi Bankra, ennek - jelenleg még - tőzsdén jelenlévő tulajdonosa, az FHB Jelzálogbank pedig tisztán jelzálogbanki funkciókkal működik tovább. A szervezeti átalakulás mellett komoly informatikai fejlesztések is zajlanak, ami lehetővé teszi, hogy a Takarék Csoport egységesen, korszerű szolgáltatásokkal erősítse pozícióit a piacon. Úgy számoljuk, hogy a Takarék Csoport 2016 végi (magyar számviteli szabályok szerinti) mérete alapján a 4. legnagyobb hazai nagybank lett volna.