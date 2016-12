Mi lesz a bankokkal 2017-ben? Megszólalnak a bankvezérek

Kereskedés OTP-részvényekkel a Portfolio Online Tőzsdén!

1. Az idei évben mind a bankszektor, mind az OTP sikeres évet zárt. A magyar makro környezet egyre kedvezőbb, számos, a hitelezést pozitívan befolyásoló makro tényező tekintetében Magyarország a régió élmezőnyében szerepel. A reál GDP növekedés jövőre elérheti a 4%-ot, bővül a fogyasztás, növekednek a reálbérek. 2016-ban megtörtént a hitelezési fordulat, a lakossági hitelek állományának csökkenése megállt, a vállalati hitelek állománya növekedésnek indult. A lakáspiac idén új lendületet kapott, többek között az állami támogatásoknak köszönhetően (ÁFA csökkentés, CSOK). A lakásárak a válság előtti szinteket közelítik, a lakáshitel folyósítás 2015-höz képest harmadával nőtt a piac egészében. A stabil működési környezethez hozzájárul az is, hogy a vártnak megfelelően a felére csökkent a bankadó, bár még mindig jelentős terhet ró a bankszektorra. Az OTP idén kiválóan teljesített, a stabil pénzügyi eredmény mellett megőriztük vezető piaci pozíciónkat, és mindemellett több olyan fejlesztést is bevezettünk, melyek révén tovább növeltük a szolgáltatásaink színvonalát és ügyfeleink elégedettségét. A stabil pénzügyi teljesítmény a részvényárfolyamunkban is tükröződik, az év eleje óta közel 40%-kal nőtt az OTP részvények értéke. 2016-ban bankunk sikeresen lezárta az AXA Bank magyarországi üzletágának megvásárlását és az integrációt. Az akvizícióval az OTP Bank ügyfélköre több tízezer számlás ügyféllel gazdagodott, jelzáloghitel állománya közel ötödével nőtt. Fontos pozitív visszajelzés, hogy az OTP Bank több szakmai elismerést is kapott ebben az évben. Az "év bankára" címet pedig Kovács Antal, az OTP Jelzálogbank igazgatóságának elnöke, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese vehette át. Azt gondolom, idén a digitális program keretében végrehajtott fejlesztéseinkkel különösen sokat tettünk az ügyfelek elégedettségének növeléséért. Bevezettük a mikró és kisvállalkozói ügyfelek számára az online számlanyitás lehetőségét, melynek révén új ügyfeleink otthonról vagy egy irodai karosszékből alig 10-12 perc alatt tudnak nálunk vállalkozói számlát nyitni. A lakossági ügyfelek számára bevezettük az OTP Kedvezményprogramot, ami kártyás vásárláskor kereskedői partnereinknél jogosít, vásárlásonként akár több ezer forint értékű kedvezményekre. Az OTP saját fejlesztésű FinTech-je, a Simple applikáció mára már több mint 200 ezer regisztrált felhasználót számlál. Idén márciustól - egyedülálló módon - a Simple segítségével csaknem az összes magyar moziba lehet néhány kattintással mozijegyet vásárolni.2. A gazdasági környezet várhatóan kedvezően alakul. 2017-ben a gazdasági növekedés elérheti a 4%-ot, miközben a 6% feletti bérnövekedés, és az újabb történelmi mélypontra mérséklődő munkanélküliség hatására a fogyasztás még ennél is dinamikusabban bővülhet. Persze kihívás azért így is maradt bőven. Bár az állományok növekedésnek indultak, ez a növekedés csak részben ellensúlyozza az alacsony kamatkörnyezet és az erős piaci verseny marzs-szűkítő hatását. Ezért a bankok bevételei várhatóan 2017-ben sem fognak jelentősen növekedni. Mindeközben egyszerre kell kigazdálkodni a felfutó üzleti aktivitás többletköltségeit, a hatékonyságjavításhoz szükséges beruházások ráfordításait, valamint az új digitális technológiák fejlesztésének és bevezetésének költségeit.3. Az idei fordulópont után jövőre minden szegmensben további növekedésre számítunk. Az OTP, vezető univerzális bankként, minden részpiacon a piaci részesedés megőrzését és további növekedést tervez. Az organikus növekedés mellett bankunk továbbra is aktívan keresi az akvizíciós lehetőségeket, Magyarországon és a régióban egyaránt, amelyre bőséges fedezetet jelent a kiváló tőke és likviditási helyzetünk. Jövőre is nagy erőkkel folytatjuk a már két éve elindult átfogó digitális programunkat, amelynek keretében nemcsak a bank belső folyamatai, de az ügyfeleknek nyújtott termékek és szolgáltatások is megújításra kerülnek. A szolgáltatások megújításánál az a cél, hogy a hagyományos banki ajánlatok az ügyfelek számára kényelmesebben, egyszerűbben, bármikor és bárhonnan online elérhetőek legyenek. A fejlesztés fontos része az is, hogy ezeket a viszonylag bonyolult pénzügyi termékeket a digitális technika és a vizualizáció segítségével könnyebben érthetővé tegyük. Ezen túl a digitális technika arra is lehetőséget ad a bankoknak, hogy új, a tradicionális banki termékkörön kívüli értékajánlatokkal is elő tudjanak állni. Erre jó példa az idén "Az év applikációja" díjat elnyert Simple alkalmazásunk, amelyet jövőre új funkciókkal tervezünk bővíteni.1. 2016-ban a bankszektor új fejezetet nyitott, hiszen a bankok többsége növelte üzleti volumenét és profitábilis lett; ezzel lezárult a hét szűk esztendő. Az év fontos és meghatározó jellemzője volt a szektor kiegyensúlyozott, korrekt kapcsolata a kormánnyal és a központi bankkal. Az így kibontakozó folyamatos konzultáció kölcsönösen a felek javát szolgálta. 2016 az UniCredit Bank számára a korábbi sikerek folytatását hozta: növeltük a piaci részesedésünket Magyarországon, és 26 éves hazai történetünk legnagyobb profitját értük el.2. Jövőre mind a bankszektor, mind az UniCredit Bank számára az lesz a legjelentősebb kihívás, hogy be tudja-e, be tudjuk-e tartani a mértékletesség alapszabályát az üzleti lehetőségek kihasználásában és a kockázatvállalásban egyaránt.3. Leginkább a lakossági jelzáloghitelezésben és a kisvállalati szegmensben várható növekedés 2017-ben. Az UniCreditnél folytatjuk a vállalatokra, kis- és középvállalkozásokra, valamint az affluens ügyfélkörre fókuszáló prémium banki stratégia teljes körű bevezetését a jövő évben, emellett bankunk a további növekedés egyik fontos területeként változatlanul a multinacionális cégek és a nemzetközi munkamegosztásba szervesen beépült vagy bekapcsolódni kívánó magyar nagy- és közepes vállalatok pénzügyi igényeinek korszerű, gyors és pontos kiszolgálását határozta meg a maga számára.1. A bankszektor 2016-ban újból nyereséges volt, elsősorban annak köszönhetően, hogy egyes bankok a korábbi években megképzett hitelezési céltartalékokat írtak le, illetve, hogy a bankokra kivetett különadó megfeleződött. A K&H a napi pénzügyek, a befektetések és megtakarítások, valamint a hitelezés területén szinte minden alaptevékenységében tovább növelte piaci részesedését. A hitelezés a lakossági jelzáloghitelek, a konkrét célokra felvett személyi kölcsönök és a KKV hitelek tekintetében növekedett legerősebben. A K&H Bank az egyetlen, amely a mikro KKV-kat segítő COSME garanciát kínálja ügyfeleinek. Tőkehelyzetünk, likviditásunk és nyereségességünk továbbra is nagyon erős.2. A bankszektor előtt álló legnagyobb kihívás az ügyfelek változó igényeihez való alkalmazkodás a digitális világban. Ehhez jelentős befektetésekre lesz szükség mind a rendszerek, mind pedig az emberek tekintetében. Az alacsony kamatkörnyezet tovább erodálja majd a bankszektor nyereségességét. Az elmúlt években a K&H gyorsabban tudott növekedni, mint a piac, és továbbra is az ügyfeleink érdekeit szolgáló befektetéseink lesznek a szolgáltatások és a rendszerek fejlesztésének mozgatórugói.3. A K&H további növekedésre számít a lakáshitelezés - ami részben a CSOK programnak köszönhető - és a személyi kölcsönök tekintetében. Az európai uniós támogatások magasabb szintje, valamint a vállalati nyereségadó és a munkaadói hozzájárulások csökkenése ösztönözni fogja a kis-és középvállalatok, valamint a nagyvállalati szektor beruházásait. Ennek eredményeként a vállalati hitelezési piac is növekedni fog. A háztartások megtakarításai 2017-ben is tovább fognak emelkedni, ami segíti a befektetési termékek - többek között a befektetési alapok - növekedését. Ügyfelei kényelmének fokozása érdekében a K&H több új mobil banki alkalmazást is tervez bevezetni. Ügyfélközpontú tanácsadói megközelítésünk segítségével tovább szeretnénk javítani egyre növekvő ügyfélbázisunknak nyújtott szolgáltatásainkat.1. Az előző évekhez képest pozitív év volt ez az egész magyar bankszektor és a Raiffeisen számára is. A magyar Raiffeisen Bank már 2015-ben nyereséges lett, előbb, mint a hozzá hasonló bankok, és 2016 egésze is valószínűleg további javulást fog mutatni az eredményekben. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a jobb eredmények elsősorban a sokkal alacsonyabb kockázati költségeknek, az alacsonyabb banki adóknak és néhány pozitív egyszeri tételnek, például a Visa-részesedések eladásának köszönhető. A bankok előtt álló legnagyobb kihívás változatlanul a kamatbevételek alakulása, hiszen a kamatlábak tovább csökkentek az év során, még tovább szűkítve a bankok marzsát. Összességében nagyon elégedettek vagyunk a banknál 2016-ban történtekkel, hiszen sikerült jelentősen csökkentenünk költségeinket is, tőkehelyzetünk és likviditási mutatóink pedig nagyon erősek.2. Először is nagy kihívás a bevételek növelése a zéró (negatív) kamatkörnyezetben a hitelezés bővítése révén, illetve a tranzakciós és a befektetési tevékenység volumenének növelésével, amelyek jutalék- és díjbevételeket generálnak. Másrészt a likviditási többlet csökkentése és kezelése a hitelezés növelésén és okos treasury befektetési döntéseken keresztül. Harmadrészt pedig az ügyfélmagatartás elmozdítása az egyszerű, “one-shop" bankolás és a bővülő digitális adottságok felé.3. A bankszektorban összességében a vállalati és a lakossági üzletágban is növekedést látunk. Nőtt a lakossági hitelek és a kkv-hitelek iránti kereslet is, miközben a nagyvállalatok esetében korlátozottabbak a növekedési lehetőségek. Mi a Raiffeisennél továbbra is az erősségeinkre összpontosítunk. A vállalati bankolásban tovább akarjuk javítani már most is erős pozíciónkat azáltal, hogy elsőosztályú termékeket és szolgáltatásokat, például strukturált pénzügyi, illetve tranzakciós megoldásokat nyújtunk. A kkv-k területén nagyon erős növekedést láthattunk az új ügyfelek és üzleti volumen szempontjából, ezt szeretnénk folytatni és felgyorsítani. Továbbra is nagy hangsúlyt helyezünk a privátbanki és prémium banki ügyfeleinkre, miközben a többi magánszemély ügyfelünket sem hanyagoljuk. Megközelítésünk sokkal inkább kapcsolatvezérelt, mint termékvezérelt, és magas szintű szolgáltatási minőségre törekszünk ügyfeleink felé, függetlenül attól, hogy fiókban vagy más csatornákon keresztül tesszük ezt. A zéró kamatkörnyezetben történő befektetés segítése során befektetésialap-családunkra helyezzük a hangsúlyt, többek között ingatlanalapunkra erős befektetési portfóliónkon belül. Összességében optimistán tekintünk a következő évre, hiszen a gazdasági növekedés várhatóan felgyorsul, a banki szolgáltatások iránt kereslet pedig nőni fog, számos szegmensben új lehetőségeket teremtve számunkra.