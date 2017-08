Miért ne menne 16 000 forintig az OTP?

Lassan a testtel!

P/BV

Azt még a kritikus elemzők is elismerik, hogy jó bank az OTP, a kérdés csak az, hogy érnek-e ennyit a részvényei. A legpesszimistább analista szerint 4228 forint a fair értéke az OTP-részvényeknek, a legoptimistább szerint pedig 12 100 forint, nem kicsi az eltérés a kettő között. De mi indokolja a 12 ezer forintos célárakat? A P/BV mutató alapján már most is az egyik legdrágább bank egész Európában az OTP, ezért egyre többen P/E alapon értékelik a bankot, úgy még van tere az emelkedésnek. Mi azt gondoljuk, hogy amikor ilyet látunk, akkor érdemes óvatosnak lenni, ez lehet a rali utolsó fázisa. Az alábbiakban megnéztük, hogy tényleg drága-e az OTP a hasonló kockázati profillal és működési környezettel jellemezhető régiós bankokhoz képest.A bankokat hagyományosan az árfolyam és az egy részvényre jutó saját tőke alapján árazzák, a P/BV mutató volt sokáig az, ami alapján az elemzők véleményt mondtak az OTP-ről. Ebből a szempontból érdemes megkülönböztetni két időszakot: a 2006 előttit és a 2006 utánit. Hogy miért? Nagyjából 2006-ig tartott az OTP nagy nemzetközi terjeszkedése (2007 végén még vettek egy orosz bankot, de az kis méretű volt), a bank megvetette lábát a régió országaiban, többek között az akvizíciós sztori felhajtotta az OTP árfolyamát, az árazása is kilógott a régiós bankokéi közül, mégpedig felfelé. 2006 után azonban jellemzően diszkonton forgott a régiós bankpapírokhoz képest a magyar bank részvénye, évekig lehetett arra tradelni az OTP-t, hogy mekkora diszkonton forog a régiós vagy például a lengyel bankpapírokhoz képest.Az alábbi grafikonon is jól látszik a markáns eltérés a két időszak között, míg 2006 előtt a pirossal jelölt OTP görbéje a többieké felett halad, addig 2006 után az egyik legalsó vonal az OTP-é, ebben változást csak 2015 eleje óta látunk, azóta akkorát ralizott az OTP, hogy mostanra az egész régióban az egyik legdrágább bankpapír az OTP.

Az előző grafikonon szándékosan nem jelöltük külön színnel a szektortársakat, a lényeg az, hogy 2006 előtt a nagy szürke tömeg az OTP vonala alatt, azóta viszont jellemzően a felett látható. A következő ábrán viszont országonként vontuk össze a bankokat, ezen látható, hogy az OTP gyakorlatilag az utolsó helyről (olcsó) küzdötte fel magát, 2014-ben az osztrák bankokat hagyta maga mögött, tavaly év elején (kisebb megszakításoktól eltekintve) a román és a lengyel bankokat is, mostanra pedig már a cseh bankok átlagos árazásánál is magasabb az OTP-é.

Mostanra az árazási diszkont eltűnt a régiós bankrészvényekhez képest, sőt, az OTP masszív prémiumon forog, pont úgy, mint 2006 előtt, és a történet is hasonló abból a szempontból, hogy részben megint a nemzetközi terjeszkedés a sztori az OTP-ben: a 2014-es román és horvát bankvásárlást tavaly az AXA magyarországi üzletágának megvásárlása, a horvát Splitska, a román Romaneasca és a szerb Vojvodanska akvizíciója követett.

Ráadásul az OTP nem csak a szetortársakhoz, de a historikus árazáshoz képest is drága. Ha azt mondjuk, hogy a 2008-as válság és az azóta eltelt időszak intézkedései (kamatkörnyezet átalakulása, banki terhek emelkedése stb.) alapvetően változtatták meg a bankok működési környezetét, akkor érdemes csak az elmúlt mondjuk 10 évet alapul venni, ott több mint 60 százalékos prémiumon forog az OTP, de ha az elmúlt 20 évet vesszük alapul, amiben extrém magas szorzójú időszakok is voltak, akkor is közel átlagos az OTP árazása.

De hogy az egészet perspektívába helyezzük, érdemes megemlíteni, hogy az OTP részben magas profitabilitása miatt forog magas P/BV-szorzón, az egész régióban az egyik legmagasabb megtérülést az OTP éri el.

Összességében az OTP P/BV alapon már kifejezetten drága, amit részben igazol a magas profitabilitás, de ezzel a mutatóval már nehezen eladható az OTP-részvény, nem véletlen, hogy az elemzők egyre inkább a P/E-rátát veszik elő, amikor az ügyfelekkel OTP-t akarnak vetetni.

P/E

Az OTP árfolyama egyre magasabbra emelkedik, erre nyilván az elemzőknek is reagálniuk kell, többen szép magas célárral jöttek ki az OTP-re. Ja, hogy azok alapján P/BV alapon az egyik legdrágább bank nem csak a régióban, de egész Európában az OTP? Akkor vegyük elő a P/E-rátát, az alapján még mindig olcsó az OTP. Igaz, mindig is az volt, de ez most nem számít, az a lényeg, hogy végre van egy mutató, aminél diszkonton forog az OTP.

Ebben a versenyben egyedül az osztrák bankok előzik meg az OTP-t, azok átlagos P/E-rátája alacsonyabb, mint az OTP-é.

A régiós bankok átlagához képest is van még diszkont.

Ráadásul volt már ennél drágább az OTP. Azt nem olyan fontos, hogy az elmúlt 10-20 év átlagánál jóval drágább most az OTP.

És az sem, hogy ha olyan bankot keresünk, aminek nagyot ugrik a profitja a következő években, akkor nem az OTP a legjobb vétel.

Akkor most mi van?

P/BV alapon nagyon drága az OTP, ezért sokan már P/E alapon árazzák, úgy még meg lehet magyarázni, miért ér akár 12 ezer forintot is a bankpapír. Nem bonyolult a matek, a régiós bankok szorzójával durván 11 700, a lengyel bankokéval 12 500 forint adódik. De nyugodtan tekerhetünk ezen még egyet, ha ugyanis nem az elemzői várakozások átlagával, a 902 forintos egy részvényre jutó eredménnyel (EPS) számolunk, hanem a legoptimistább elemző 988 forintos EPS-ével, és a lengyel bankok átlagos szorzójával, akkor máris 14 130 forintos fair érték adódik, ha pedig a legdrágább régiós bank szorzójával számolunk, akkor 16 200 forint jön ki. Végül is, miért ne?