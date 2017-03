Miért nem esett tovább az OTP?

A nagytulajdonos részvényeladása alapvetően egy technikai hatás, amely az OTP fundamentumait nem változtatja meg, éppen ezért a vállalat értékeltségére sem kell, hogy hatással legyen.

Tegnap piaczárás után zártkörű részvényvásárlás keretében intézményi befektetők vásárolták meg az OTP részvényeket, akik hosszabb időtávon gondolkodnak és nem valószínű, hogy egyik napról a másikra, vagy akár ma napon belül megválnának a befektetésüktől.

További pozitívum, hogy minden részvény elkelt, ez pedig azt jelenti, hogy a befektetők hisznek az OTP fundamentumaiban.

A Groupama közel 5 százalékos OTP-részvénycsomagot megtart, ráadásul legalább 180 napig nem válik meg a részvényeitől, ez is pozitívum, mert bár nem tudhatjuk, hogy később mi lesz a sorsa a Groupamánál lévő részvényeknek, egyelőre úgy tűnik, a cég bízik az OTP fundamentumaiban.

Az OTP árfolyama a február 21-i 9410 forintos lokális csúcsról közel 15 százalékot esett, ilyen mértékű esés után már érett egy felpattanás.

A nemzetközi piacokon alapvetően nem rossz a befektetői hangulat, a fontosabb európai részvényindexek emelkednek ma.

Tegnap a piaczárást követően a Groupama megvált az OTP részvényállománya egy részétől, amely a teljes OTP részvényállomány közel három százalékát teszi ki. Korábbi nagy részvényeladások tapasztalataiból a befektetők joggal számíthattak arra, hogy most is nagyot esik az OTP árfolyama, de nem ez történt. Az alábbiakban összegyűjtöttük, miért nem esett most nagyot az árfolyam: