Mikor lesz 10 000 forint az OTP?

Nagyon megosztottak az elemzők

Az elmúlt hónapokban nagyot emelkedett a blue chipek árfolyama, ezzel párhuzamosan az elemzői célárak is felfelé kúsztak, az OTP és a Mol esetében azonban a célárak átlaga kisebb, mint a jelenlegi árfolyam, míg a Richternél és a Telekomnál az átlagos célár 1-1 százalékkal magasabban van. Összességében azonban elmondható, hogy ha csak a célárak alapján tájékozódnánk, sok hely már nem lenne felfelé az emelkedésre a magyar részvényeknél.Érdemes viszont megnézni azt is, hogy mekkora a szórás a célárakban, ez alapján az látszik, hogy az OTP-nél és a Telekomnál nagyon megosztottak az elemzők, előbbinél a mostani árfolyamnál 14 százalékkal magasabb, de 51 százalékkal alacsonyabb célár is van, a Telekomnál 28 százalékkal magasabb és 28 százalékkal alacsonyabb előrejelzés is van.A legmagasabb célár az OTP-nél közel 10 000 forint, a 9860 forintos értékkel a JP Morgan állt elő, ha igazuk lesz, akkor egy év múlva 14 százalékkal áll feljebb az OTP. A Molnál 15 százalékkal, a Richternél 18 százalékkal, a Telekomnál pedig 28 százalékkal áll magasabban a legmagasabb célár, mint ahol jelenleg az árfolyam áll.Tehát ha az elemzői célárak átlaga alapján szeretnénk belőni, hogy mekkora tere van még az emelkedésnek a blue chipeknél, akkor azt mondhatjuk, hogy a Richter és a Telekom még emelkedhet, a Mol és az OTP árfolyama azonban valamelyest előre szaladt ahhoz képest, amit az elemzők gondolnak.

Az OTP drága, a Telekom olcsó

Az elmúlt két év nagy ralija után az OTP már egyáltalán nem nevezhető olcsónak, sőt, a legközelebbi szektortársak között az egyik legdrágább. Erre szokták azt mondani, hogy ha valami jó, azt meg kell fizetni, egy Ferrari sem véletlenül drága, az OTP pedig remek akvizíciós- és akár osztaléksztori, magas profitabilitással. Az árazása alapján azonban már egyáltalán nem csukott szemes vétel.

A Mol papírjai mintegy 10-szeres idei évi előretekintő árfolyam/nyereség (P/E) rátán forognak, amivel nem tűnnek túl vonzónak, hiszen a legközelebbi szektortársak átlagos árazásától kismértékben alacsonyabb P/E szorzóhoz jóval átlag alatti éves várt profitnövekedés társul.

A Richter részvényei elsőre nem tűnnek olcsónak, hiszen ha az idei évre várt egy részvényre jutó eredménnyel (EPS) kalkulálunk, akkor a papírok mintegy 20-szoros előretekintő árfolyam/nyereség (P/E) rátával forognak. Ez abszolút értelemben a legmagasabb árazási szorzó jelenleg a Richterhez hasonló gyógyszercégek között, azonban a profitnövekedési kilátásokat is figyelembe véve az árazás nagyjából így is fairnek tűnik: a peer grup átlagnál is jóval magasabb éves profitnövekedés jöhet az elemzői várakozások szerint.

A Telekom az egyik legolcsóbb tőzsdei távközlési cég Európában, amit részben az magyaráz, hogy a következő évekre az elemzők nem számítanak profitnövekedésre a cégnél. Nem is ez az, amire a befektetők figyelnek, az elmúlt hónapokban az osztaléksztori hajtotta felfelé a Telekom árfolyamát, a 2016-os eredmény után részvényenként 25 forintos osztalékot fizethet a társaság, amivel 4,9 százalékos osztalékhozam adódik, ennél is izgalmasabb, hogy a menedzsment 2017-re már 50 milliárd forint szabad cas-flow-val számol, akkor pedig a mostaninál jóval magasabb osztalékfizetésre is tér nyílik. Ha így nézzük, olcsók a Telekom részvényei.

Rövid távon lassan jöhet a korrekció

Tavaly nyár óta egy szép emelkedő csatornában mozog az árfolyam, ráadásul a korrekciókat is rendre megtámasztott az RSi indikátor 40-50-es zónája. Az északnak tartó mozgás az Elliott-hullámokon keresztül is nyomon követhető, ugyanakkor a feltételezett számozásból kiindulva az emelkedés utolsó fázisába kerülhetett a magyar bankpapír, melyet a kinagyított RSI indikátor képe is megerősít, tudniillik egyre kisebb erővel halad felfelé az indikátor, mely így a divergencia jegyeit hordozza. Ennek megfelelően a 8500-8800 forintos tartományban inkább az árfolyam elakadását várnánk, mely után nagyobb korrekció futhatna végig az árfolyamban. Támasz szinteket 8200, 7900, illetve 7400 forintnál találhatunk.

Klikk a képre!

A magyar olajpapír esetében érdemes előszedni a havi bontású grafikont, mert így egyszerűbb a teljes képet elemezni. A részvényár szinte átsuhant a 19-20000 forintos ellenállási zónán, és már a 2011-2014 közötti esés 76,4%-os Fibonacci szintjét közelíti 22000 forint környékén egy meredeken emelkedő csatorna tetején mozogva. Az RSI indikátor értéke 74-nél jár, és az elmúlt 10 évben ez a tartomány rendre egybe esett a nagyobb lefordulásokkal. Ráadásul ha az elmúlt 10 év mozgását vesszük alapul, akkor könnyen lehet, hogy egy szimmetrikus háromszög alakzat rajzolódik ki előttünk, mely szintén elakadást és akár nagyobb lefordulást hozhat a 22 ezer forintos tartomány zónából. Lefelé a kerek ezres szintek jelenthetnek támaszt.

Klikk a képre!

2015 óta egy szép, Elliott-hullámokkal is jól számozható emelkedő trendben mozog a magyar gyógyszerpapír, mely újabb és újabb történelmi csúcsoknak tapsolhatunk. Ugyanakkor a tavaly nyár óta tartó mozgás egy felfelé menő éket kezd formázni, amelynek kereskedése elég becsapós tud lenni (sok fals kitörés), de sok esetben egy befejező alakzat szokott lenni, amiben lehet még tér a 6400-6600 forintos tartomány elérésére. Érdemes lesz arra figyelni, hogy az újabb árfolyamcsúcsok járnak-e majd jelentős forgalomnövekedéssel, mert az általában árulkodó jel tud lenni a tetőzésre. Az 5800-5900 forintos szint elesése a két éves emelkedő trend megtörését jelentené. Támasz szintek: 6100, 5800, 5500 és 5100 forint

Klikk a képre!

A részvény alapvetően tankönyvbe illően mozog, ha csak a főbb technikai elemzési eszközöket vesszük alapul: kitörések, visszatesztek a 430, illetve 475 forintos szinteknél. A hetes RSI indikátorban is tökéletesen nyomon követhető az emelkedő trend, hisz a korrekció rendre elakadtak a 40-50-es zónában. Ha figyelembe vesszük, hogy továbbra is érvényes az a fordított fej-váll alakzat, ami a 430 forintos nyakvonal törésével jött létre, akkor még mindig kalkulálhatunk az alakzatból számolható 590 forintos célárral, ami egybeesik az ábrán is jelölt nagyobb ellenállási zónával. Így amíg a 475 forintos szint fölött tartózkodik az árfolyam, addig jó eséllyel további árfolyam emelkedésre lehet számítani.