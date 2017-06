Miközben újabb válságtól retteg a felügyelet, a bankok már túl sok pénzen ülnek

A legnagyobb bankok legjobb minőségű, CET1-es tőkemutatója a 2009-es 5,5%-os értékről 2016-ra már 12,2%-ra növekedett a Fed adatai szerint. Ez 500 milliárd dolláros növekményt jelent.

"Ha magunkra hagynának minket," - mondta Lloyd Blankfein, a Goldman Sachs vezére egy befektetői konferencián. Hasonló véleményen van Jamie Dimon, a JP Morgan feje is: "egyértelmű, hogy a bankoknak túl sok tőkéjük van" - írja az éves befektetői hírlevelében - "úgy gondoljuk, hogy ezt a tőkét a bankok."Alacsonyabb tőkeelvárások mellett a bankok visszavehetnék a saját részvényeiket, ezzela részvényeseiket a vagyon visszajuttatásával - vélik a pénzintézetek.A felügyeleti szervek eddig nem sokat foglalkoztak a bankok aggályaival, szerintük. "Bár magasabbak most a tőkesztenderdek, mint a válság előtt," - véli Neel Kashkari, a Fed minneapolisi elnöke. Szerinte a jelenlegi tartalékok dupláját kellene ideális esetben tartaniuk a pénzintézeteknek.A Trump-kormány viszont nem ezt az irányt akarja követni. A Fehér Ház szerint a felügyeleti szervek túlságosan lekorlátozták a bankokat, amely miatt. A republikánus képviselőház épp a napokban fogadott el egy törvényt, amely enyhíti a bankokra nehezedő szabályozói terheket, ha a tőketartalékaikat tovább növelik. Bár valószínű, hogy a törvénytervezetet a szenátus elkaszálja majd, ha ez nem is így történne,t, hiszen a JP Morgannak például 107 milliárd dollárnyi, a Goldman Sachsnak és a Bank of Americának 45 és 82 milliárd dollárnyi plusz céltartalékot kellene képeznie, ahhoz, hogy az engedményben részesüljenek.Bár a legtöbb elemző szerint, az amerikai bankokra nehezedő elvárások kétség kívül a nemzetközi piacon rontják a pénzintézetek versenyképességét. Jelenleg a bankok 131 milliárd dollárnyi többlettőkén ülnek a Goldman Sachs jelentése szerint, ha a felügyeleti elvárások csökkennek,A magasabb céltartalék-képzési elvárások ellenére a bankok 171 milliárdos nyereségre tettek szert tavaly, a hitelállományuk pedig jelentősen növekedett a válság óta.