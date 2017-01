Milliárdokat vittek el a vagyonos ügyfelek a UBS-től, feleződött a profit

A negyedik negyedéves 738 millió svájci frankos eredménnyelA bank privátbanki üzletága 5111 millió svájci frankos adózás előtti eredményt ért el, ami 1%-os növekedés 2015 azonos időszakához képest. Az üzletág 4,1 milliárd franknyi nettó tőkekiáramlást szenvedett el az évben, főként a feltörekvő piacokon, valamint az ázsiai és csendes-óceáni térségben vittek ki jelentősebb tőkét az ügyfelek.Az alapkezelői üzletág friss tőkeszerzése sem bizonyult sikeresnek, 9,8 milliárd franknyi mínuszról számolt be az üzletág, az adózás előtti eredmény 156 millió svájci frank lett a negyedik negyedévben, 2%-kal magasabb, mint 2015 negyedik negyedévében.A Svájcban és Európában is uralkodó alacsony hozamkörnyezet továbbra is nagy nyomást helyez a nettó kamatmarzsokra, a bank szerint ezt valamelyest ellensúlyozhatják a magasabb dollárkamatok - áll a bank közleményében. A Svájcra is vonatkozó új banki tőkeszabályok és a nemzetközi szabályozások változása a banknál is nagyobb tőkeszükségletet és magasabb költségeket idézhet elő - teszik hozzá.Sergio Ermotti, a UBS vezére szerint a kezdeti bizonytalanságok után a bank ügyfelei egyre pozitívabban állnak hozzá Trump elnökségéghez az USA-ban. A Brexittel kapcsolatban kifejtette, hogy hard Brexit esetén komoly változások jöhetnek, maga a bank is vizsgálja a különféle megoldási lehetőségeket, és kiemelte, nem csak Frankfurtban gondolkodnak.