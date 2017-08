Milliós bónuszt követel a nagybanktól a korábbi bankvezér

Eric Daniels még 2011-ben hagyta ott a brit Lloyds bankot, egyik volt kollégájával közösen pedig most keresetet nyújtott be a bank ellen, arra hivatkozva, hogy a bank nem fizette ki a nekik járó bónuszt egy akkor teljesített akvizíció után. A két volt vezető összesen 1 millió fontot követlen a brit nagybanktól.A bónusz a beadvány szerint az egyik rivális, a HBOS megvásárlásához kötődött, ezt a bank vezetőjeként még a 2008-as válság kirobbanása után vitte tető alá Daniels, igaz, az akvizíció jelentős veszteséget okozott a banknak, és részben emiatt volt szükség a bank állami kimentésére is.A felvásárláshoz kapcsolódóan a Lloyds egyébként fizetett bónuszt, de az említett két vezetőnek nem, és most ezt nehezményezik.