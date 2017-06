Minden eddiginél szigorúbb ellenőrzésre készülhetnek a bankok

Az Európai Bankhatóság (EBA) kiadott egy előzetes vázlatot arról, hogy milyen stressztesztekre számíthatnak az európai bankok idén év végén. A vázlatot egyeztetésre bocsátotta a hatóság, így abból kiderül, hogy 2016-hoz hasonlóan az idei tesztek után sem kapnak a bankok "átment" vagy "megbukott" értékelést, az eredményeket 2018 közepén teszik közzé.A stressztesztek a rossz hitelek, a piaci turbulenciák és a szabálytalanságok miatti bírságok hatásait vizsgálják majd. További szigorítás vár a bankokra abból a szempontból is, hogy jövő januártól az IFRS 9 szerinti számviteli elszámolásra kell áttérniük, amely alapján többek között hamarabb kell tartalékot képezni a nem teljesítő hitelekre, mint a mostani szabályok szerint, emellett a tőketartalékra vonatkozóan is szigorúbb előírások jönnek.Fontos változás lesz az idei évre vonatkozó teszteknél az is, hogy a tőkeemelésről, felvásárlásról vagy részesedés eladásról szóló döntéseket nem lehet figyelembe venni, hacsak azok nem teljesülnek december 31-ével bezárólag. Korábban ugyanis volt már példa a Deutsche Banknál, hogy olyan extra pénzt is figyelembe vettek a banknál, amely egy kínai bankban lévő részesedés értékesítéséből származott, holott a tényleges értékesítésre csak a teszteket követően került sor.