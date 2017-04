Mindenki a neten bankol, ezért jönnek a mikrofiókok

A már csak 2 százalékban állami tulajdonú brit Lloyds bankcsoport bejelentette: több száz fiókjának méretét vágja vissza, az ügyfelek ugyanis egyre inkább online intézik bankügyeiket. Az új, kb. 300 négyzetméteres fiókokban csak néhány alkalmazott dolgozik majd tablettel a kezében, ők az egyszerűbb ügyekben segítenek a bank ügyfeleinek. Az összetettebb ügyekkel (pl. jelzáloghitelezés) pedig videokonferenciás híváson keresztül érhetnek el más fiókokban lévő ügyintézőket.A bankcsoport azt tapasztalja, hogy az ügyfelek egyre kevesebbszer térnek be a nagy univerzális fiókjaikba, és inkább ezekre a mikorfiókokra lenne szükségük. De emellett fiókbezárásokat is terveznek. Az RBS előző hónapban jelentette be, hogy idén 750 millió fontot takarítana meg 150 fiók bezárásával, 2020-ig pedig 2 milliárd fontot spórolnak a lépéssel.