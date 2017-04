Mindenki rárepül a Deutsche Bank nagy akciójára

tőkehelyzetének javítására a bank 8 milliárd eurót tervez bevonni, így elsődleges (CET1) tőkemutatója 11,9%-ról 14,1%-ra emelkedhet,

a részvénykibocsátás március 21-től április 4-ig tart,

a kibocsátási árfolyam 11,65 euró lesz,

687,5 millió darab új részvényt bocsátanak ki, összhangban a bank március 5-ei bejelentésével,

a jelenlegi részvényesek két meglévő részvényük után jegyezhetnek le egy újat.

A hírügynökség ügyre rálátó forrásai szerint a tervezett 8 milliárd euró értékű részvénykibocsátás 95%-a sikeresen lezajlott. A bank meglévő befektetőinek 80%-a szállt be a tőkeemelésbe, de új befektetők is vásároltak a részvényekből.A mostani tőkeemelési program 2010 óta már a negyedik a banknál, amelyre főként azért került sor, mivel a Postbank értékesítési terve nem jött össze. A források szerint a bank katari befektetői is bevettek a részvényekből, hogy szinten tartsák a részesedésüket, emellett a HNS kínai befektetési csoport 4,76%-ra növelte banki részesedését a hírek szerint.A részvénykibocsátás feltételeiről bővebben itt írtunk, a fontosabb részletek: