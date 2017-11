Nagyot haraphat a szomszédos bankpiacba az OTP

Hamarosan privatizálják a második legnagyobb szerb bankot, a Komercijalna Bankát

A vevők között az OTP neve is felmerült

Az akvizícióval az OTP relatíve olcsón szerezhetne nagy piaci részesedést egy olyan piacon, ahol már évek óta szenved

Nem új a terv

November elején nyilatkozta a második legnagyobb szerb bank, a Komercijalna egyik nagytulajdonosának, az EBRD-nek az egyik képviselője, hogy hamarosan megkezdődhet a Komercijalna privatizációja. A szerb bank jelenleg 42 százalékban a szerb állam, 24 százalékban pedig az EBRD tulajdonában van, az EBRD szándékai szerint azonban hamarosan nem csak a nemzetközi szervezet, de a szerb állam tulajdonrésze is magánkézbe kerülhet.

Mit kell tudni a szerb bankról?

A korábbi tervek szerint akár tőzsdei értékesítés is szóba kerülhet, vagy a belgrádin, vagy likviditási okok miatt akár más tőzsdéken, például a varsóin keresztül is befektetőkhöz kerülhet az EBRD és a szerb állam tulajdonrésze, de a legfrissebb lapértesülések szerint szakmai és pénzügyi befektetők is érdeklődnek a részvénycsomagért, a a Vecernje Novosti értesülése szerint a szerb pénzintézet iránt az OTP mellett egy meg nem nevezett török bank, valamint az egyik legismertebb szerbiai vállalkozó, Miodra Kostic is érdeklődik.A Komercijalna a legnagyobb szerb tulajdonú bank, mérlegfőösszeg alapján 12 százalékos részesedésével a második legnagyobb bank a 30 bankot számláló szerb bankpiacon. A bank a tavaly év végi adatok alapján több mint 200 bankfiókon keresztül szolgálja ki ügyfeleit Szerbiában, de 13 egységen keresztül Montenegróban, 18 egységén keresztül pedig Bosznia-Hercegovinában is jelen van.A Komercijalna az elmúlt két évben masszívan veszteséges volt, ami elsősorban a késedelmes hitelek miatt megképzett céltartalékolásnak tudható be, az idei első 9 hónapban azonban már várakozáson felüli profitot (48 millió euró) ért el, a menedzsment pedig optimista, hogy a pozitív folyamatok az év második felében is folytatódnak. Összehasonlításképpen az elmúlt években az OTP szerb leánybankja is szenvedett, és még az idei első 9 hónapban is veszteséges volt, eközben a szerb bankszektor bankjai összességében nyereséget termeltek, igaz, a bankszektor egésze nagyon alacsony profitabilitás mellett működik.

A Komercijalna menedzsmentje azt jelezte előre, hogy idén már nyereséges lesz a bank, a következő években pedig tovább javul a profitabilitás, a késedelmes hitelek arányának csökkenésével egyre kevesebb céltartalékot kell majd megképeznie a pénzintézetnek, ez pedig javítja a bank eredményességét.

Mit tenne hozzá az OTP-hez?

Nagyon is sokat. Az esetleges felvásárlással nem csak a szerb bankpiacon ugrana előre nagyot az OTP, de az OTP csoporton belül is lényegesen nagyobbá válna a szerb operáció. (ezekben a számokban még nincsenek benne a legutóbb megvásárolt szerb bank, a Vojvodjanska számai)

Nem drága a bank

A Komercijalna részvényeinek egy részét bevezették a szerb tőzsdére, így ezek alapján a piac értékítéletét is láthatjuk arról, hogy vannak árazva a bank papírjai. Az aktuális árfolyammal számolva a bank piaci kapitalizációja 30,6 milliárd dinár, vagyis közel 80 milliárd forint, a szerb állam és az EBRD részvénycsomagjának együttes piaci értéke 53 milliárd forint. A papírok az elemzői várakozások alapján régiós összevetésben alacsony szorzókon forognak, igaz, sem a várható profitbővülés, sem a saját tőke arányos megtérülés nem magas a szerb banknál. Ha azonban a menedzsment 2019-ig kihúzott előre jelzéséből indulunk ki, akkor már igencsak vonzó a 0,5-ös P/BV és a 8 körüli P/E.

Miért lehet jó vétel az OTP-nek a Komercijalna?