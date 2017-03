Nagyot bukik az UniCredit az olasz bankmentésen

Tavaly 4,25 milliárd eurónyi nagybanki és biztosítói hozzájárulással állították fel az Atlantét, amely 3,4 milliárd euró összegben azonnal segítséget is nyújtott az azóta állami tőkeemelésért folyamodó két kisebb bank, a Popolare di Vicenza és a Veneto Banca számára.Az UniCredit most a Reuters szerint bejelentette, hogy az eddigi 686 millió euróról 547 millió euróval csökkentette részesedésének könyv szerinti értékét az Atlantéban.A versenytárs Intesa Sanpaolónál a negyedik negyedéves profitot 227 millió euróval rontotta, hogy a bankcsoport leírást hajtott végre az Atlante olasz bankmentő alapnál végrehajtott befektetésén. Az UniCredit lépéséről beszámoló Reuters nem írt róla, de feltehetőleg az UniCreditnél is lesz ilyen negatív eredményhatás az első negyedévre vonatkozóan.A veszteséget részben vagy egészben talán kompenzálja, hogy a bankmentések segítségével, ha időlegesen is, de sikerült megőrizni az olasz bankmentő alap tevékenységének is köszönhetően az olasz bankrendszer egészének stabilitását.