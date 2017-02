Nem akarja az EU megbüntetni a briteket, de London többé nem lehet Európa kapuja

Dombret úgy véli, hogy vége annak a modellnek, amelyben London a külföldi pénzintézeteknek bejárást biztosít az EU-s piacra és ezért az összes jelentősebb nemzetközi pénzintézetnek van képviselete a városban.

Nem célunk, hogy megbüntessük az Egyesült Királyságot. Tiszteletben kell tartanunk a brit választók akaratát és a tárgyalásunkat úgy kell elkezdenünk, hogy a cél az legyen, hogy a 27 EU-s ország és az Egyesült Királyság is jól járjon.

Akkor is, ha a banki szabályok hasonlóak lesznek az EU-ban és Nagy Britanniában, még mindig "mérföldekre lesz" ez attól, mintha megtartaná a szigetország az egységes piachoz való hozzáférését - véli Andreas Dombret, a német jegybank műveleti testületének egyik elnöke. A szakember véleményéről a BBC számolt be, aki a Boston Consulting Group egy banki rendezvényén, magánkeretek közt hangoztatta ezt.A szakember azt is tisztázta, hogy nem támogat egy "konfrontálódó megközelítést" az EU és az Egyesült Királyság közti viszony tárgyalásában, viszont úgy gondolja, hogy "jelentős bizonytalanság van" akörül, hogy a két piac szereplői közti tárgyalássorozat hogy alakul majd.A Bundesbank vezetője aggódik egyébként amiatt is, hogy a nemzetközi bankszabályokat is nyomás alá helyezi a brit kilépés, valamint a szigetországlenni a Brexit után, vagyis laza szabályokkal és alacsony adókkal csábítaná a (pénzügyi) vállalatokat a szigetországba. Úgy gondolja, hogy ha a britek erre az útra lépnek, az EU-nakhiszen szerinte egy szigorúan felügyelt és tőkésített pénzügyi szektor hosszú távon jobban működik.Végül hozzátette, hogy a Brexit és az ehhez hasonló "újra-nacionalizációt" jelentő folyamatok aggasztják és ezért minden erőfeszítést meg kell tenni ahhoz, hogy ezek ellen a trendek ellen fellépjen.Összességében úgy gondolja, hogy bár rengeteg pénzintézeti tevékenység hagyja majd el Londont, a város továbbra is Európa egy fontos pénzügyi központja marad majd.Közben egyébként Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság alelnöke is kommentálta a Brexittel kapcsolatos fejleményeket a City AM-nek, amiről az EurActiv számolt be. Dombrovskis úgy gondolja, hogy olyan Brexit-megállapodásnak kell születnie, amellyel az Egyesült Királyság és az öreg kontinens is jól jár.- mondta a képviselő, aki egyébként azt is támogatja, hogy London Európa fontos pénzügyi központja maradjon.