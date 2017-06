Nem kap több haladékot a Raiffeisen

A lengyel bankfelügyelet, a KNF ismételten visszautasította a Raiffeisen Bank International halasztási kérelmet, így június 30-áig mindenképpen be kell vezetnie a lengyel tőzsdére ottani leánybankját - számolt be a Reuters.A Raiffeisen Bank International már tavaly kapott egy év haladékot arra, hogy megfeleljen a szabályozói elvárásnak, miszerint ha nem sikerül(t) értékesítenie lengyel érdekeltségét, a Polbankot, akkor a társaság 15%-os részvénycsomagját tőzsdére kell vinni.Újabb haladékot már nem adott a KNF, így a bank most közölte: teljesíti a felügyelet elvárását.