Nem várt következményei lettek a szabályozásnak, most nekimegy a Fed

Az olyan letétkezelők, mint a State Street vagy a Bank of New York Mellon lesznek majd azok a piaci szereplők, amelyek a Fed esetleges döntésével a legjobban járnak majd, mivel jelenleg is őket terheli leginkább a "megerősített kiegészítő tőkeáttételi mutató" (eSLR) néven működő szabályozás.A mutató a Bázel III-as reformcsomag része, olyan kockázatokat hivatott kiszűrni, amelyeket más, a bankok tőkeellátottságát mérő mutató nem kezel.A szabályozás támogatói szerint a mutató fontos, mivel arra kényszeríti a bankokat, hogy robosztusabb tőkepuffereket építsenek, amelyekkel nem előrelátható veszteségeket is el tudnak nyelni. Az ellenzők szerint viszont a mérőszám kidolgozatlan és nem várt következményei voltak a bevezetésének, például az, hogy az olyan kockázatos eszközöket, mint a subprime autóhitelek úgy kezel, mintha a Fednél parkoltatott likvid eszköz lenne.Yellent a Capitol Hillen hallgatták meg az USA szenátorai, többek közt azt is megkérdezték tőle, hogy milyen jövőt szán a mutatónak. Yellen azt válaszolta, hogy gondolkoznak azon, hogy módosítják a mutatót. A jegybank elnöke szerint "lehet, hogy túl magas [a mutató] a kockázatalapú tőkekövetelményekhez képest" és hogy "nem szabadna, hogy ez befolyásolja a cégek döntéseit".