Nemzetközi bankválságot robbanthat ki Trump nacionalizmusa

az amerikai kormány ellehetetlenítheti a bankokat attól, hogy globális jelenlétük legyen például úgy, hogy kivonja magát a bázeli testületben való felelőssége alól,

vagy úgy, hogy jelentősen megnöveli a hiteléhséget az Egyesült Államokban, így a bankok a vélhetően a jövőben kevésbé szabályozott környezetben nagyobb megtérülést tudnak elérni a hitelezésen.

Miután Donald Trump, amerikai elnök elrendelte a banki szabályok felülvizsgálatát, több prominens politikus is felvetette annak az ötletét, hogyA Fednek írt levelében Patrick McHenry a Bázel III-as szabályozást egy "átláthatatlan döntéshozatal eredményének" nevezi, más befolyásos republikánus szenátorok, mint Pat Toomey és Mike Crapo is hasonló véleményt fogalmaztak meg a globális banki szabályokkal kapcsolatosan.A felügyeleti szabályok visszavonása a bázeli rendszer. A kötelezően tartandó tőketartalékok csökkentése viszont negatívan hathat a nemzetközi pénzügyi stabilitásra is, nem is beszélve arról, hogy az Egyesült Államok pénzintézetei is kevésbé szívesen vinnék a pénzt külföldre.John Sedunov, a Villanova School of Business oktatója a CNBC -n osztotta meg véleményét, szerinte a. A rövidlejáratú források egy válsághelyzetben nehézséget tudnak okozni a bankoknak, mivel nehezen tudják a visszafizetési kötelezettségeiket teljesíteni egy ilyen helyzetben a pénzintézetek. Ezzel pedig a válsághelyzet maga is romolhat. A nemzetközi tőkeáramlás hatása főleg akkor látványos, amikor egy stabilabb, jobban felügyelt gazdaságból kevésbé stabil gazdaságok pénzintézeteibe áramlanak a források.Emellett a, így ha például egy országra egy jelentős, specifikus veszélyforrás leselkedik, ennek megoldásában más pénzügyi intézmények is segíteni tudnak Sedunov szerint.Sedunov úgy véli, két módszer van, amellyel az amerikai bankok elhagyhatják a nemzetközi porondot:Az utóbbi még akár jó is lehet az amerikai gazdaságnak, de Sedunov felhívja a figyelmet arra, hogy a túlfűtött hitelezés okozta a 2008-as válságot is.Végül a professzor úgy fogalmaz, hogy megérti, hogy a bankoknak nem a rendszerkockázat csökkentése, hanem a tőkearányos megtérülésük növelése a célja, de a felügyelet feladata viszont pont az, hogy ezt kordában tartsa. Az Egyesült Államoknak ugyanis nincs érdekben az, hogy a pénzügyi stabilitása sérüljön.