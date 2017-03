Nyugtatgatják a londoni szakembereiket a bankok

Többek közt a Goldman Sachs, a JP Morgan Chase, a Morgan Stanley és a Nomura is kommentálta londoni alkalmazottainak a Brexitet egy üzenetben - írja a Reuters A Morgan Stanley arról is tájékoztatta a munkatársait, hogy még nincs konkrét tervük arra a két év múlva bekövetkező eseményre, amikor Nagy-Britannia hivatalosan is elhagyja az uniót. A pénzintézet terve viszont már több mint egy éve készül.A Morgan Stanley International vezérigazgatója, Rob Rooney a személyzetnek küldött rövid üzenetben többek közt leírta azt is, hogy a két év múlva már csak 27 tagállamból álló EU-ban egy sokkal jelentősebb jelenlétet kell majd létrehozniuk.A JP Morgan nem kertelt: egy belső körüzenetben azt is leírták, hogy bár a rövid távon arra törekszenek, hogy a személyzetet ahol lehet, ne költöztessék, előbb-utóbb nem lesz elkerülhető az, hogy a személyzet bizonyos tagjait felkérjék a költözésre.A Goldman Sachsnál azt írták, hogy egyelőre még "nem lesznek nagy változások", annak ellenére, hogy egy hete a Goldman még azt nyilatkozta, hogy több száz munkahelyet költöztetnek a kontinensre.A Nomura pedig azt írta a személyzetének, hogy bár terveztek a Brexit eshetőségével, még nem döntöttek egy újabb európai üzletág létrehozásának helyéről és részleteiről.