Nyugtatja a részvényeseit az UniCredit: nincs ok vizsgálatra

Pár napja számoltunk be arról, hogy a Bloomberg értesülései szerint az EKB vizsgálatot indított az UniCredit 17,7 milliárd eurós nem teljesítő hitelállománya miatt, a gyanú szerint ugyanis a bank azt túlárazottan adta el a Fortress Investment Group és a Pacific Investment Managament Co. részére, átlagosan a bruttó könyv szerinti érték 13%-áért.Akkor az UniCredit nem kommentálta a híreket, most viszont közleményt adott ki, amelyben kifejti, hogy az EKB-nak nincs oka a rossz hitelek árazásának ügyében vizsgálódni, mivel az árakat a szabályoknak megfelelően alakították ki.A közlemény kitér arra is, hogy az ügylet költségeivel a bank harmadik negyedéves jelentésében már kalkuláltak, a nem teljesítő hitelek értékesítésével a bank 10 bázispontos javulást vár a CET1-es tőkemutatójában év végére.