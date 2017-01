Offshore brókercégeket büntetett közel 300 millióra az MNB

Az MNB hivatalból indított piacfelügyeleti eljárás keretében vizsgálta, hogy az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett IDW Consulting LLC (IDW Consulting), a Seychelle-szigeteki Goldstein Brokers Ltd. (Goldstein Brokers) és a panamai Goldstein Equitas INC S.A. (Goldstein Equitas) elnevezésű társaságok végeznek-e jegybanki engedélyhez kötött befektetési, vagy pénzügyi szolgáltatási tevékenységet.A MNB a Goldstein Brokers és a Goldstein Equitas társaságokkal szemben már az eljárás közben ideiglenes intézkedés elrendelését tartotta szükségesnek, ezért 2015. november 24-én közzétett végzésében - az eljárást lezáró döntéshozatalig - azonnali hatállyal megtiltotta, hogy az érintett cégek engedély vagy bejelentés nélkül, az MNB engedélyéhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet végezzenek.A vizsgálatai során a jegybank megállapította, hogy az IDW Consulting és a Goldstein Brokers társaságok kamat ígérete és visszafizetési kötelezettség vállalása mellett üzletszerűen gyűjtöttek betétnek nem minősülő visszafizetendő pénzeszközöket többnyire magyar ügyfeleiktől, azonban nem rendelkeztek e pénzügyi szolgáltatási tevékenységre jegybanki engedéllyel.Az IDW Consulting - értékpapírnak nem minősülő - ún. "Peak unit" értékesítésével valósította meg az engedély nélküli szolgáltatást, a Goldstein Brokers pedig pénzügyi eszközökbe történő befektetés céljából vett át ügyfélpénzeket, anélkül, hogy ténylegesen bármiféle tőkepiaci kereskedést folytatott volna.A jegybanki eljárás feltárta továbbá, hogy a Goldstein Equitas társaság az MNB engedélye nélkül végzett - a jellemzően magyar befektetők pénzeszközeivel - befektetési szolgáltatási tevékenységnek minősülő portfóliókezelést.Mindezek nyomán az MNB ma publikált határozataiban az IDW Consulting társaságot 30 millió forint, a Goldstein Brokers társaságot 228 millió forint, a Goldstein Equitas társaságot 39 millió forint bírság megfizetésére kötelezte, továbbá véglegesen megtiltotta, hogy az MNB engedélye nélkül pénzügyi -, illetve befektetési szolgáltatási tevékenységet végezzenek. Az MNB piacfelügyeleti eljárása során - bűncselekmény gyanúja miatt - rendőrségi feljelentést is tett.