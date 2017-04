Olcsó vagy drága a bankszámlád? - Itt most megtudhatod

Hasonló témákról is szó lesz Hitelezés 2017 konferenciánkon, regisztráljon most! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Jelen felmérés a Nemzetközi Bankárképző Központ harmadik mikrovállalati bankszámlaindex elemzése, amely a 2016. júliusi kondíciókat tükröző elemzés óta eltelt banki díjakban bekövetkezett változásokat szemlélteti. Felmérésünk nyolc, országos lefedettségű nagybank mikrovállalati ügyfélkörnek kínált valamennyi számlacsomagjára kiterjed, de a kiértékelésben csak a legkisebb költségű számlacsomagok díjait tüntetjük fel. A felmérésben három mikrovállalati ügyféltípus tranzakciós szokásai alapján kerül kiszámításra a havi bankköltség.



Az első ügyféltípus olyan kezdővállalkozás, melynek éves árbevétele 12 millió Ft körül van. A második ügyféltípus több éve működő, de évente átlagosan nem több, mint 25 millió Ft-os árbevétellel rendelkező, ún. közepes méretű mikrovállalkozás. A harmadik ügyféltípus nagyobb forgalmú, 65 millió Ft-os árbevétellel rendelkező mikrovállalkozás. Mindhárom ügyféltípusra feltételezzük, hogy többségében elektronikusan bankolnak, tranzakcióiknak döntő többségét utalással intézik, valamint bankfióki pénztárat és bankkártyát is igénybe vesznek.

Személyre szabottabb kalkulációhoz ajánljuk a Pénzcentrum kalkulátorát, amely itt érhető el

1. ügyféltípus: kezdővállalkozások számlavezetési költsége

2016 folyamán már több bank is csökkentette a mikrovállalkozásoknak nyújtott bankszámlák díjait, így az idei év elején jelentős változások már nem voltak tapasztalhatóak. Egyedül az MKB Bank hajtott végre jelentősebb díjcsökkenést, aminek következtében a bank egyes ügyféltípusoknál a mezőny végéről annak közepére került.Az elemzésünk során több feltételezéssel is éltünk, ezért az eredményeink csak egy általános képet nyújtanak a számlacsomag megválasztásához. Érdemes a vállalkozások egyedi bankolási szokásait is figyelembe venni, mivel az általunk elemzett bankok kínálnak speciális kedvezményeket is ügyfeleik számára. Továbbá érdemes megjegyezni azt is, hogy a szokások minimális változtatása mellett akár teljesen más sorrend is kialakulhat a bankok között, amely szintén arra vezethető vissza, hogy a számlacsomagok díjai között marginálisak a különbségek.Az általunk definiált kezdővállalkozások fő jellemzője, hogy éves árbevétele nem haladja meg a 12 millió forintot és tranzakcióinak nagy részét elektronikusan bonyolítja. A bankok többsége az újonnan alapított vállalkozások részére az első egy-két évben kedvezményes számlacsomagot is kínál. A legkisebb költségű és a legdrágább bankszámlacsomag közti különbség havi szinten alig haladja meg a 3000 forintot, de éves szinten ez a különbség már 37 ezer Ft-ot jelent. Az 1. táblázatban találhatóak meg a kedvezményes időszakban kalkulált havi költségek.

A kedvezményes időszakban - a tavalyi jelenetős díjcsökkentés után - továbbra is a Raiffeisen Bank Aktív 1 csomagja vezeti a listát. A K&H Banknál - sok bankkal ellentétben - nincs kedvezményes időszak, ennek ellenére a kedvezményes időszakot is nyújtó bankok rangsorában továbbra a második legolcsóbb csomagot kínálja. A sorrendben következő OTP, MKB és BB Bankok számlacsomagjainak díjai között csak marginális különbségek vannak. Míg az OTP és a BB kondíció érdemben nem változtak, az MKB-nál jelentős csökkenés volt tapasztalható. Az MKB Bank a könyvelési díjait csökkentette, így az 1x1 Dinamika csomagja a korábbi hatodik helyről a negyedikre lépett elő. A Budapest Banknál érdemes kiemelni a bankkártyáihoz kapcsolódó kedvezményeket; pl. üzemanyag vásárlás esetén a Bank a vásárolt összeg 3 százalékát, de legfeljebb havi 3000 forintot visszatérít, amely jelentősen csökkenheti a havi költségeket.Kis mértékben növekedett az UniCredit Origó díjcsomag költsége, amely azt eredményezte, hogy a Bank előző félévi ötödik helyről egyet hátracsúszott. A költségnövekedés oka az volt, hogy a Bank megszűntette a havi első három elektronikus forint átutalás jutalékmentességét.A második táblázat foglalja össze a kedvezményes időszak lejárta után felszámított díjakat.

2. ügyféltípus: közepes méretű mikrovállalkozások

A kezdővállalkozások nem kedvezményes időszakában továbbra is a K&H Bank a listavezető, felszámított bankszámlaköltségei 20-25%-kal alacsonyabbak a többi nagy piaci szereplőékénél. A K&H-t az UniCredit, a BB és a Raiffeisen követi, a sorrend az előző időszakhoz képest változatlan, bár az UniCredit díjai valamelyest emelkedtek a korábban is említett, utaláshoz kapcsolódó kedvezmény megszűntetésével. Jelentősebb költségcsökkenés itt is csak az MKB-nál volt tapasztalható, így a Bank korábbi utolsó helyről a középmezőnybe lépett elő. Kis mértékben, de a CIB Bank díjai is csökkentek.A kezdővállalkozások esetében általában alacsonyak a felszámított számlevezetési díjak, s a költségek jelentős részét a pénzforgalmai díjak teszik ki. Egyes bankoknál az elektronikus átutalás, míg másoknál a készpénzes forgalom a relatíve olcsóbb. Ezért a nagyobb pénzforgalmú kezdővállalkozásoknak a számlavezetési díj mellett célszerű részletesebben is megnézniük a bankok ajánlatait, hogy melyik illik jobban bankolási szokásaiknak, ezzel jelentős költségeket takaríthatnak meg.Az általunk meghatározott második ügyfélprofil, annyiban tér el az előző ügyféltől, hogy árbevétele megközelítőleg kétszer akkora, mint az első típusú ügyfélé és nem kezdővállalkozás. Így miután nagyobb éves árbevétellel rendelkezik, sűrűbben használja a bankok által nyújtott szolgáltatásokat, de hasonlóságot is lehet vonni a kettő típus között annyiban, hogy mind a kettő profil az elektronikus bankolást preferálja. Az elemzésünk során a számított havi bankszámla költségeket a 3. táblázat foglalja össze.

3. ügyféltípus: nagyobb forgalmú mikrovállalkozások

Ahogyan az a táblázatból is látható a rangsor alig változott az előző félévihez képest. Az Erste Válogatás Plusz számlacsomag továbbra is az első, annak ellenére, hogy növelte az éves kártyadíját. Őt követi a K&H, a Raiffeisen és az OTP Bank változatlan számlacsomaggal. Az MKB 1x1 Elektronikus számlacsomagja a korábban említett könyvelési díj csökkentésnek köszönhetően a rangsorban egyet előrébb lépett. Az UniCredit Bank A la carte Plusz számlacsomagja drágult a legnagyobb mértékben, mivel az ingyen elektronikus átutalások számát havi 5-ről havi 2-re csökkentette, így utolsó lett a rangsorban.A számlavezetési díj a Raiffeisen Aktív 2 számlánál ingyenes és a Budapest Bank E-csomagja, esetén is nagyon alacsony, tehát a kisebb pénzforgalmat lebonyolító cégeknek ezek a számlák nagyon előnyösek. Az elektronikus utalás költségei a K&H és az OTP Banknál a legalacsonyabbak, a nagy elektronikus pénzforgalmat bonyolító vállalkozásoknak e két bank bankszámla konstrukciói lehetnek kedvezőek.A harmadik típusú ügyfél szignifikánsan nagyobb éves árbevétellel rendelkezik - 65 millió Ft/év - és alkalmazottainak száma eléri az 5 főt. Az ő esetükben is preferált mód az elektronikus bankolás a hagyományos fióki ügyintézéssel szemben.A következő táblázatban láthatóak a nagyobb forgalmú mikrovállalkozások számlacsomagjainak költségei.

A listát továbbra is a K&H Bank vezeti, de az első öt (OTP, Erste, Raiffeisen, MKB Bank) helyen nagyon szoros a verseny, csak pár száz forint különbség van a bankok között. Kisebb módosulások azért voltak a rangsorban: az Erste Válogatás Plusz a második helyről a harmadikra került, amely annak köszönhető, hogy növelte az éves kártyadíjait, illetve az ATM-ből történő készpénzfelvétel díjait; az UniCredit eggyel lejjebb, az utolsó helyre csúszott az átutalási kedvezmény csökkentése miatt. Az MKB Bank könyvelési díjának a csökkentése pedig nem volt elég arra, hogy feljebb kerüljön a rangsorban.Az alábbi grafikonon a nagyobb forgalmú mikrovállalkozások számára ajánlott számlacsomagok költségeinek megoszlása található.

Hasonló témákról is szó lesz Hitelezés 2017 konferenciánkon, regisztráljon most! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Személyre szabottabb kalkulációhoz ajánljuk a Pénzcentrum kalkulátorát, amely itt érhető el

A havi bankszámlaköltségek nagy részét - 50-60%-át - a tranzakciós illeték teszi. Az utalás költségei az OTP és a K&H számlacsomagjainál a legalacsonyabbak, bár e két banknál a legmagasabb a számlavezetési díj. Nincs számlavezetési díj vagy az nagyon alacsony a BB, CIB, Raiffeisen és MKB Banknál, ellenben e bankok pénzforgalmi díjai az adott ügyfél tranzakciók mellett közel duplája a legkedvezőbb - az OTP Bank által ajánlott - konstrukciónál.