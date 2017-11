Online szavazhatnak a részvényesek, dollármilliárdokat spórolhat vele a piac

A Citibank Proxymitynek nevezett online szavazórendszere a második terméke a pénzintézet Discover 10X (D10X) kezdeményezésének, ahol a bank alkalmazottjai és a fintech divíziójának specialistái dolgoznak együtt. Az új rendszer segítségével a részvényesek valós időben szavazhatnak a cég ügyeiről, így eltörölhetők a határidők, amíg a befektetők szavazhattak egy közgyűlés előtt. A platform felváltja az emberi munkát, így várhatóan megszűnnek a késések és az ember által okozott egyéb problémák - állítja Okan Pekin, a Citibank nemzetközi értékpapír-kereskedelemért és határidős ügyletekért felelős vezetője, és a rendszer kitalálója.A pénzintézet 2018-ban fogja elterjeszteni a Proximityt egész Nagy-Britanniában, mielőtt más piacokon is bevezetné. A platformot idén eddig négy brit cég - köztük az Aviva Investors, Abredeen Standard Investments és a Robeco - közgyűlésén tesztelték. Pekin szerint a befektetők pozitívan reagáltak az új rendszerre. A teszt alapján a szavazási határidők öt nappal bővültek és javult a találkozókról szóló értesítések pontossága is.Emily Turner, a D10X társelnöke szerint a Citibank azért a brit piacot választotta a teszteléshez, mert ott eddig is jól működött a szavazási rendszer, így a bank be tudta bizonyítani, hogy nem csak a kevésbé hatékony piacokon tud értéket teremteni a Proxymity-vel. A bank abban reménykedik, hogy a rendszer nemzetközileg is el fog terjedni - állítja Pekin. Hozzátette, hogy még dolgoznak azon a modellen, ami majd elősegíti ezt a folyamatot.