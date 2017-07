Örömteli fordulat a Credit Suisse-nél

A várt 302 millió svájci franknál csak némileg magasabb, 303 millió frank lett a svájci nagybank adózott eredménye a második negyedévben. A Credit Suisse-nek sikerült maga mögött hagynia két veszteséget évet, a második negyedéves profitnövekedés pedig 78%-os volt.Tidjane Thiam vezérigazgató alatt a társaság elsősorban a vagyonkezelésre, és kevésbé a befektetési banki üzletágra fókuszál. Thiam a mostani közleményében úgy fogalmazott, hogy hároméves stratégiai tervük végrehajtásának a közepén járnak. A társaság jó úton halad afelé, hogy idei 18,5 milliárd frankos költségszintre vonatkozó célkitűzését teljesítse.A privátbanki eredmények szempontjából mindig kiemelten figyelt kezelt vagyon állományában is jó eredményeket ért el a Credit Suisse, az év eleje óta már 22,8 milliárd franknyi új ügyfélpénz áramlott be hozzá.Idén 4 milliárd franknyi összegben vont be friss tőkét részvényeseitől a bank, ennek is köszönhetően az egy ével korábbi 11,7%-kal szemben 13,3% volt június végén a bnak elsődleges (CET1) tőkemutatója.Jól teljesített a bank kereskedési divíziója, amely az elmúlt két évben nagy veszteségeket termelt: az egy évvel korábbi 156 millió dollárról 267 millió dollárra emelkedett a részleg adózás előtti eredménye.