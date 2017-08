Összejátszhattak a Wall Street nagykutyái - bíróság elé kell állniuk

A vád szerint a Goldman Sachs, a Morgan Stanley, a JP Morgan, a Bank of America, a UBS és a Credit Suisse egy kartelt alapítottak, hogy az értékpapírkölcsönző piac domináns pozícióit meg tudják tartani, jelenleg ez a hat bank az 1000 milliárd dolláros piac 70%-át tartja a kezében.A keresetet az iowai állami dolgozók nyugdíjalapja, Orange County és Sonoma County nyugdíjalapjai nyújtották be. Csak az iowai alapnak mintegy 350 ezer befektetője van. Azzal is megvádolták a pénzintézeteket, hogy fenyegetésekkel és zsarolással is megpróbálták ellehetetleníteni versenytársaikat.