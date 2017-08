Pénzgyár lett az OTP

Jóval magasabb lett a profit, mint amire az elemzők számítottak, részben az alacsony céltartalékolás miatt

A nettó kamatmarzs tovább szűkült, örömteli viszont, hogy a magyar és a bolgár banknál lassult a visszaesés üteme

A magyar, a bolgár és az orosz bank termeli a profitot

A szerb, a román, a montenegrói és a szlovák bank veszteséges lett

Több bevétel, kevesebb céltartalékolás

Közel 12 milliárd forinttal magasabb, 69 helyett majdnem 81 milliárd forint lett az OTP adózott eredménye, a felülteljesítésben egyrészt az játszott szerepet, hogy a bevételek a díj- és jutalékbevételek miatt jóval magasabban alakultak, mint ahogy az elemzők várták, másrészt az OTP az elemzői várakozásokhoz képest több mint 4 milliárd forinttal kevesebb céltartalékot képzett meg, így összességében 17 százalékkal, közel 12 milliárd forinttal magasabb lett az OTP adózott eredménye, mint amire az elemzők számítottak. Az összes bevétel 13,4 százalékkal 204,5 milliárd forintra, az adózott eredmény pedig 12,2 százalékkal 80,7 milliárd forintra emelkedett.

Az OTP a 81 milliárd forintos profitnál magasabbat csak egyszer, a 2008-as harmadik negyedévben ért el akkor azonban eladták az OTP Garanciát, ha azzal tisztítjuk, akkor soha nem ért még el akkora profitot az OTP, mint az idei második negyedévben.

A leánybankok között elkezdődött az átrendeződés, a Splitska Banka megvásárlásával a horvát bank már közel akkora lett, mint a bolgár, jóval nagyobb, mint a korábbi nagy sztárok, az orosz vagy az ukrán OTP.

Nem csak a mérlegfőösszeg, a hitelállomány alapján is feljött a bolgár bank nyakára a horvát, most először van két olyan leánybank (bolgár+horvát), amelyek együtt közel akkorák, mint a magyar operáció.

A kamatmarzsok Montenegró kivételével minden operációban csökkentek, de ha felvesszük a legoptimistább szemüvegünket, akkor annak örülhetünk, hogy a magyar és a bolgár OTP-nél a marzs csökkenésének üteme jelentősen lassult, összességében pedig a kamateredmény javulását a teljesítő hitelállományok növekedése okozta.

Az OTP hitelportfóliójának a minősége 7 éve, 2010 eleje óta nem volt olyan jó, mint most, a késedelmes hitelek aránya 12,2 százalékra csökkent, ebben annak is szerepe volt, hogy az elmúlt negyedévekben a problémás hitelek eladására és leírására is sor került. A szlovák és a montenegrói operáción kívül mindenhol csökkent a késedelmes hitelállományok aránya, és bár a fedezettség több leánybanknál csökkent, a céltartalékkal való fedezettség továbbra is magas szinten áll.

A bank csak 9,8 milliárd forint céltartalékot képzett meg a második negyedévben, a kockázati költségek utoljára közel 10 éve voltak olyan alacsonyak, mint most, ráadásul a magyar operációban ismét jelentős céltartalék visszaírásra került sor.

Miközben a korábbi cél 15 százalék feletti saját tőke arányos megtérülés volt, addig az OTP az idei első negyedévben 18,8, a második negyedévben pedig 21,3 százalékos ROE-t ért el, ami jóval magasabb, mint a menedzsment-cél, és a legközelebbi szektortársakéhoz képest is kiemelkedő. A negyedévben a román, a szerb, a szlovák és a montenegrói operáció is veszteséges volt.

A bankcsoportban a profitot a magyar (49,4 milliárd forint), a bolgár (12 milliárd forint) és az orosz bank (7,5 milliárd forint) termeli, a második negyedévben a szerb (~1,5 milliárd mínusz), a román (-447 millió forint), a szlovák (-398 millió forint) és a montenegrói (94 millió forint) is veszteséges volt, elsősorban a céltartalékolás miatt.

Drága vagy nem drága?

Az OTP likviditási helyzete továbbra is stabil, a likvid tartalékok nagysága 7,2 milliárd euró volt június végén, a márciushoz képest 1,1 milliárd forintos csökkenés mögött egyrészt a Splitska Banka megvásárlása, az osztalékfizetés és az üzletágak nettó likviditás-felhasználása áll.Néhány éve mindig azt kellett figyelni az OTP-nél, hogy P/BV alapon milyen diszkonton forog a régiós bankokhoz képest sokan arra is tradelték az OTP-t, hogy éppen mekkora a lemaradása az árazásban. Aztán az OTP hatalmas sztori lett, az árfolyam meredeken emelkedett, ezzel pedig az árazása is elszállt, mostanra az árfolyam és a könyv szerinti érték hányadosa alapján az egyik legdrágább európai bankpapír lett az OTP.

Ráadásul most már a relatíve magas szorzón forgó régiós bankok közül is kiemelkedik az OTP.

P/BV alapon most már a kiemelkedő profitabilitás ellenére sem könnyű vetetni az OTP-t, úgyhogy az elemzők egyre inkább a P/E rátát mutogatják az ügyfeleknek, hogy lám, lám az árfolyam és a profit hányadosa alapján még mindig milyen olcsó az OTP, és ez tényleg igaz is.

A régióban pedig az egyik legolcsóbb bank az OTP.