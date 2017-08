Privátbankot vesz a CIB anyabankja

Az Intesa Sanpaolo közleménye szerint a svájci privátbank felvásárlása illeszkedik azon törekvésébe, hogy nagyobb szerepet töltsön be a nemzetközi privátbanki szolgáltatók piacán. Az olasz bank azt nem közölte, hogy mennyiért sikerült megvenni a privátbankot, de a Reutersnek még korábban nyilatkozó forrás szerint a vételár 150-200 millió euró között lehet.A svájci privátbankot birtokló Zanon di Valgiurata család az ügyletet követően kisebbségi tulajdonosként a bankban marad, emellett a privátbanki szolgáltató menedzsmentjében is fontos pozíciókat töltenek majd be a családtagok az Intesa közleménye szerint.

Az Intesa a hónap elején tette közzé negyedéves gyorsjelentését, erről itt írtunk: