Radikális lépéseket fontolgat a Sberbank

Andrej Kosztyin, az állami tulajdonban lévő VTB Bank vezérigazgatója közölte: azt tervezik, hogy megszüntetik franciaországi tevékenységüket, európai központjukat pedig Bécsből Frankfurtba telepítik át, csökkentve ezzel is a szükséges működési engedélyek számát.Jelenleg Franciaországban 60, Németországban és Ausztriában pedig több mint 240 alkalmazottal rendelkezik a bank, három európai központjukat egyre redukálnák.Az egyszersmind költségcsökkentést is jelentő lépéssel a VTB egyik fő célja az, hogy lekerüljön az Európai Központi Bank 125 bankot tartalmazó "jelentős intézmény" listájáról, amely az EKB által felügyelet és rendszeresen "stressztesztelt" pénzügyi intézményeket tartalmazza.A VTB legnagyobb hazai versenytársa, a szintén állam által ellenőrzött, és Magyarországon is jelen lévő Sberbank viszont kivár. A társaság 8 országban rendelkezik működési engedéllyel, és szintén a szervezet egyszerűsítését fontolgatja.2015-ben a Sberbank és a VTB is elbukott az EKB stressztesztjén, ezért 240, illetve 200 millió eurónyi többlettőkét kellett injektálnia osztrák egységébe. Herman Gref Sberbank-vezér erre reagálva kemény kritikával illette az európai szabályozást.