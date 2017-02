Rommá keresik magukat a bankok az ügyfeleik kártyáin

Egyre többet keresnek a bankkártyákon a pénzintézetek

Sokéves fellendülés a kötvénykereskedésben

Gyengélkedik az árupiac

A három legnagyobb amerikai bank, a JP Morgan Chase, a Bank of America és a Wells Fargo CNN és az S&P Global Intelligence közös elemzése szerint.Ez lényegében azt jelenti, hogy átlagosan tavaly minden egyes felnőtt amerikai körülbelül 25 dollárt fizetett ki erre a két költségre.. Csak a JP Morgannél 22%-ot nőtt az ATM-eken szerzett bevétel, ez elsősorban annak tudható be, hogy a bank emelte a készpénzfelvétel díját 50 centtel, amit az amerikaiaknak akkor kell kifizetniük, ha idegen bank automatájából vesznek fel pénzt.Átlagosan egy banki ügyfélnek 4,57 dollárt kell kifizetnie, ha idegen ATM-ből akar felvenni pénzt.Abból, hogy az ügyfeleik: ilyenkor ugyanis lényegében adósságba kerül az ügyfél. Több olyan pénzintézet is van, amely akár 35 dollárt is elkér azért, ha az ügyfelei túlköltik a bankkártyájukat. A túlköltésért egyébként egy szűk (többnyire alacsony vagyonnal rendelkező) réteg felelős, az ügyfelek 8%-án keresik meg a bankok a fedezettúllépési bevételeinek 75%-át.A világ legnagyobb bankjainak a kötvénykereskedési üzletágából szerzett bevétele 2012 óta először növekedett, a tavalyi világgazdasági bizonytalanságnak köszönhetően - számol be a Reuters Míg tavaly. Kevésbé zártak eredményes évet a részvénykereskedők:, ami 2008 óta a legnagyobb esés volt. A befektetési banki üzletágak - amelyek a kötvény- és részvénypiacon kívül felvásárlásokkal és fúziókkal is foglalkoznak -, hasonlóan rosszul teljesítettek, a pénzintézetek innen származó bevétele 35 százalékot esett.Az FICC-üzletágaknak leginkább a tavalyi második félév tett jót, 39 százalékot nőtt a kötvénykereskedési üzletágak eredménye ebben az időszakban.Szintén a Reuters hasábjain olvashatjuk, hogy a 12 legnagyobba Coalition adatai szerint.Az árupiaci kereskedésen (elsősorban származtatott ügyleteken keresztül) szerzett bevétel 4,3 milliárd dollárra csökkent 2016-ban a tavalyelőtti 4,6 milliárd dollárról.A negyedik negyedévben 20-25%-ot emelkedett a földgáz és más energiahordozók piacának helyreállása miatt az árupiaci bevétel, de ez nem volt elég ahhoz, hogy összességében az éves visszaesést ellensúlyozni tudja.