Rozoga fatoronyként dőlhet össze a brit pénzügyi szektor az EU nélkül

Szerintem ez egy jó analógia. Szerintem ez olyan, mint amikor Jengát játszol és a játék elején van egy csomó olyan kocka, amit ki tudsz húzni anélkül, hogy összedöntenéd a tornyot.

Carney az ország szabályozóinak mondta azt, hogy egyetért az HSBC vezérigazgatójával, aki a City of Londont egy Jenga-játékhoz hasonlította - írja a Reuters . Ez egy olyan társasjáték, amelyben fakockákból kell felépíteni egy tornyot, majd egyes részeit egyenként el kell távolítani. Az veszít, aki úgy húz ki egy kockát, hogy ettől összedől a torony.Hozzátette viszont, hogy. A Jenga-játékban is minél több elem hagyja el a tornyot, annál instabilabbá válik. Egy idő után pedig lehet, hogy a kormánynak is be kell avatkoznia, ha el akarja kerülni a brit pénzügyi szektor összeomlását. Ez a szektor egyébként a brit gazdasági termelés körülbelül 10 százalékát adja.Carney azért hozzátette, hogy, hiszen az EU-nak is fontos a brit pénzügyi intézmények szolgáltatása.Szerinte viszont az is előfordulhat, hogy ha eljutnak a kilépésig,