Saját bankjuk részvényeit adják a vezérek - Tudnak valamit, amit mi nem?

A hat legnagyobb amerikai bank felsővezetői jelentős részvényeladásba kezdtek, a JP Morgan, A Bank of America, a Wells Fargo, a Goldman Sachs és a Morgan Stanley vezető beosztottjai már összesen nettó 9,32 millió saját banki részvénytől váltak meg idén, miközben a piaci elemzők a befektetőket éppen ennek ellenkezőjére buzdítják, és egyébként banki szinten is a részvényvásárlás a jellemző. Az idén tapasztalt nettó részvényeladás a vzetők oldaláról azért figyelemre méltó, mivel tavaly a JP Morgan, a Citigroup és a Bank of America vezető beosztottjai több saját részvényt vásároltak, mint amennyit eladtak.Egyes elemzők szerint a bankok saját részvényeladásai mögött Donald Trump és a választásokkor tett ígéretei állnak, a UBS egyik elemzője szerint, és az, hogy a banki vezetők veszik vagy adják saját részvényeiket, komoly jelzéssel is bírhat a piacnak.Múlt évben Jamie Dimon JP Morgan-vezér úgy nyugtatta le a kedélyeket, hogy február közepén fél millió darab saját banki részvényt vásárolt, de idén már nem voltak ehhez hasonló lépések a banki vezetők oldaláról, ami sokak szerint azt jelenti, hogy a bankvezérek arra számítanak, a Trump-rali alatti menetelés a végéhez ért.