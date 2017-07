Sose találnád ki, miben látnak most fantáziát a svájci elemzők

A svájci nagybank elemzői szerint a délkelet-ázsiai országok együttműködésébe (ASEAN) tartozó országok várhatóan gyengülő exportját részben a belső fogyasztás fogja ellensúlyozni és a bankrészvények lesznek a dolog fő nyertesei.Az ASEAN-országok közül Szingapúr, Indonézia és Malajzia teljesíthet majd kifejezetten jól - vélik a svájci bank szakemberei. Malajzia bankjai már négy éve csökkenő bevételekről számolnak be, idén viszont ez változhat, már csak azért is, mert a választások előtt a kormány komoly költekezésbe kezd majd.Miközben úgy gondolják, hogy a dél-ázsiai pénzintézetek részvényeit érdemes most megvenni, az észak-ázsiai (főleg kínai) országok bankjaitól inkább távol tartanák magukat. A kínai kormány ugyanis szigorítja a banki szabályokat és nincs jele annak, hogy a közeljövőben ez változna.A Credit Suisse elemzői - a Bank of America Merrill Lynchcsel karöltve - az S&P 500-zal kapcsolatosan negatív előrejelzéseket fogalmaztak meg, úgy vélik, itt az ideje kivenni a pénzt a részvénypiacokról. Arra számítanak, hogy mivel az év végéig a Fed csökkenteni akarja a kötvény-kitettségét és még legalább egy kamatemelést is terveznek, a gyorsjelentési szezon is a vártnál rosszabb számokat közölhet majd.