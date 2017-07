Szárnyalnak a londoni bankok, mintha nem is lenne Brexit

A legújabb CBI/PwC pénzügyi szolgáltatásokról szóló felmérésben 94 céget kérdeztek meg, ezek többsége emelkedő üzleti volumenről, profitról és foglalkoztatási adatokról számolt be a második negyedévre vonatkozóan - írja a The Telegraph A megkérdezettek 47%-ánál nőtt az üzleti volumen és 41%-ánál a profit, miközben csak 6%-nál regisztráltak csökkenést. 46%-nál nőtt az alkalmazotti létszám, és csak 17%-nál csökkent.Ugyanakkor a bankok és az életbiztosítók vezetői is arról számolt be, hogy kevésbé optimisták, mint korábban. 25% hangulatromlásról, 15% hangulatjavulásról számolt be. Az elmúlt hat negyedévből öt negyedévben romlott az optimizmus a körükben.A biztosítási alkuszok, befektetési menedzserek és más pénzügyi szolgáltatók körében viszont továbbra is pozitív hangulatot tapasztaltak a felmérés készítői.Az EY felmérése szerint 222 nagy pénzügyi cégből 59 társaság kezdte el megvizsgálni a Nagy-Britanniából való kiköltözés lehetőségét. Márciusban 53 volt ezek száma. Közülük 19-nél Dublin, 18-nál Frankfurt, 11-nél pedig Luxembourg volt az első számú favorit.