Százmilliókkal tömte meg Trump a bankvezérek zsebeit

A bankvezérek vagyona a részvény- és opciós eszközeik felértékelődésének köszönhetően nőtt számottevően, miközben a 18 legjobban fizetett nemzetközi bankvezér átlagosan 4 millió dollárt kerestek a tőzsdei ralin.Miután Donald Trump megnyerte az elnökválasztást tavaly novemberben, az amerikai bankok részvényei elszálltak: a Goldman befektetői mintegy 24%-ot kereshettek 2016 utolsó hét hetében. Közben a svájci Credit Suisse árfolyama 30%-ot esett tavaly, ami azt jelenti, hogy a vállalat vezérigazgatója, Tidjane Thiam mintegy 4,5 milliót bukott.Az FT és az Equilar közös felméréséből kiderül az is, hogy átlagosan évi 12,5 millió dollárt (vagyis 3,3 milliárd forintot) keresett a 20 legjobban fizetett bankvezér, ami kevesebb mint a tavalyelőtti 14,2 millió dolláros összeg.A legtöbbek közülük Jamie Dimon vihette haza, aki 28,2 millió dollárt zsebelt be bónuszokat és nyugdíj-hozzájárulást is számolva. Őt követte szorosan a Morgan Stanley vezére, James Gorman 22,5 milliós fizetéssel, a dobogó harmadik helyén végzett Blankfein.Európában átlagosan "csak" 8,5 millió dollárt (2,2 milliárd forintot) vittek haza a bankvezérek, ami az amerikai átlagnak kevesebb mint a fele. A legrosszabbul a BNP Paribas vezére, Jean-Laurent Bonnafé keresett, aki "mindössze" 4,5 millió dollárt vitt haza, őt követte hátulról visszafelé lépve a listán a Deutsche Bank vezére, John Cryan, majd a Credit Suisse vezére, Tidjane Thiam.