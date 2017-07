Szép kis káoszt okoz a brit felügyelet váratlan döntése

Ez egy lakoma lesz a pénzügyi ügyvédeknek. A Libor egy olyan része a pénzügyi infrastruktúrának, amely támogatja a swap, hitel és kötvénypiacot is. Most mindenkinek át kell néznie a szerződését és egy fejfájásra számíthat mindenki, akinek Libor-alapú szerződése van

A bankárok és kereskedők évtizedekig beépítették a pénzügyi termékeikbe a Libort: jelzálogok, vállalati hitelek, diákhitelek, származtatott ügyletek tízezreihez használták a benchmark kamatokat. Most ennek a rengetek pénzügyi terméknek mind egy új benchmarkra lesz szüksége, a meglévő szerződéseket újra kell tárgyalni, a meglévő számítógépes programokat pedig újraírni.- mondta Bill Blain, a Mint Partners egyik vezetője.Az Egyesült Királyság egyébként azért szünteti meg a Libort, mert rengeteg botrány, csalás és manipuláció kapcsolódik hozzá. Erről itt írtunk:A Pénzügyi Stabilitási Testület még 2014-ben kezdte meg egyébként más, kockázatmentes alternatívák kidolgozását. A NatWest Markets stratégája, Blake Gwinn elmondta: a benchmark kivezetése az egyetlen megoldása annak, hogy a piaci szereplők egy másik benchmarkot adaptáljanak.Várhatóan egyébként a Bank of England 2018 áprilisára átszabott Streling Overnight Index Average (Sonia) indexe lesz a Libor utódja, ami például swap-ügyletekhez már most is kiváló benchmark.