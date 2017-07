Szépen kicsinosított bankot vett az OTP

Román bankot vett az OTP

Mit vett pontosan az OTP?

A National Bank of Greece megállapodást írt alá az OTP Bank Romania-val a Banca Romaneasca-ban meglévő 99,28% tulajdonrészének eladásáról. A tranzakció magában foglalja a Banca Romaneasca (BROM) National Bank of Greece (NBG-kereskedelmi vállalkozás) tulajdonában lévő részvényeit, valamint az NBG más leányvállalataihoz tartozó egyéb romániai kitettségek megvásárlását. A tranzakció eredményeként az OTP Bank Romania a 8. legnagyobb szereplővé válik az országban, piaci részesedése közel 4 százalékra emelkedik. A tranzakció lezárására a felügyeleti hatóságok jóváhagyását követően kerülhet sor, erre a szükséges hatósági engedélyek kiadását követően várhatóan a 2018-as év elejéig kerülhet sor.Az OTP tehát nem csak a Banca Romaneascát, hanem a görög anyabank egyéb romániai kitettségeit is megvette, de a legnagyobb falat kétségtelenül a Banca Romaneasca.A Banca Romaneascát 1993-ban alapították, 2003-ban vásárolta meg a többségi tulajdonrészét a National Bank of Greece, amely a 2008-as pénzügyi válságot követően nehéz helyzetbe került, és az európai hatóságokkal kötött megállapodás szerint több leánybankjától is meg kell válnia, hogy a befolyó forrásokkal megerősítse tőkehelyzetét (ennek keretében adta el például bolgár bankját és biztosítóját tavaly a KBC-nek), az újrastrukturálás keretében válik meg a görög bank a román leánybankjától is. Az 1148 alkalmazottat foglalkoztató, 109 bankfiókot üzemeltető (a román OTP-nél 1126 fő dolgozik, a bankfiókok száma 109) Banca Romaneasca a 14. legnagyobb román bank, piac részesedése 1,6 százalék. Az OTP-nek jelenleg 2,1 százalékos a részesedése a román bankpiacon, a Banca Romaneasca megvásárlásával a 11.-ről a 8. helyre ugrik fel az OTP, de még így is csak közel 4 százalék lesz a részesedése, miközben a cél az lenne, hogy legalább 5 százalékos részesedést szerezzen az OTP Romániában, sőt, Wolf László, a bankcsoport vezérigazgató-helyettese már arról beszélt, hogy ha minden jól megy, akkor a 7-8 százalékos részesedés is elérhető.

amely az elmúlt években jellemzően veszteséges volt, amit részben a magas céltartalékolás okozott, tavaly azonban 2008 óta először ismét nyereséges lett a bank, ami részben annak tudható be, hogy a bevételek csökkenésénél jóval nagyobb mértékben vágták vissza a költségeket, másrészt az előző években látottnál jóval kevesebb céltartalékot képzett meg a bank

a görög anyabank ráadásul közel 2 milliárd lejnyi (mostani árfolyamon közel 134 milliárd forint) betétet helyezett el a román bankban

plusz tavaly év végén még 65 millió eurónyi (~20 milliárd forint) alárendelt kölcsöntőke is volt a román bankban az anyabanktól, tavaly év végén kifejezetten erős volt a román bank tőkehelyzete, a tőkemegfelelési mutatója a bank kimutatásai alapján 21,4 százalékon állt (az OTP-nél ez a mutató 18,5%)

Az eladás előtt szépen kistafírungozták a román bankot,

Mit csinál az OTP Romániában?

Az OTP 2004-ben a RoBank megvásárlásával lépett be a román bankpiacra, organikusan azonban lassan nőtt a bank, ezért 2014-ben egy további akvizícióval, a Banca Millennium megvásárlásával erősítette meg a román operációt az OTP. A román OTP piaci részesedése azonban még így is csak 2,1 százalék volt tavaly év végén, de az elmúlt évek növekedése ellenére az OTP-n belül is relatíve kicsi maradt a román bank, március végén a bruttó hitelek 7,8 százalékát, a csoport mérlegfőösszegének 5,2 százalékát, a betétek 3,9 százalékát, az összes bevételnek pedig csak a 3,8 százalékát adta az 1126 alkalmazottat foglalkoztató és 100 bankfiókot üzemeltető román bank.

Az OTP profitjához eddig nem sokat tett hozzá a román bank, sőt, miközben a jó években is csak mérsékelt volt a profithozzájárulása, a rosszabb években méretéhez képest masszív veszteséget ért el a bank, 2007 óta közel 12 milliárd forint veszteség jött össze, részben a devizahitelek bedőlése miatt megképzett céltartalékok miatt.

Mekkora lesz a román OTP?

A tranzakciót követően közel duplájára nő az OTP Romániában, mérlegfőösszege 1000 milliárd forint fölé emelkedik, hitel- és betétállománya közel kétharmadával nő, a bankfiókok és az alkalmazottak száma pedig közel megduplázódik.

Drága vagy olcsó a román bank?

Végül is csak a legfontosabb információ hiányzik a történetből, a korábbi bankvásárlásokkal ellentétben az OTP egyelőre nem árulta el, hogy mennyiért vette meg a görög bank romániai érdekeltségeit. Itt kapaszkodót az nyújthat, hogylapértesülések szerint a görög anyabank 100 millió eurót szeretne kapni a román bankért (itt nem egyértelmű, hogy ebben csak a Banca Romaneasca van benne, vagy a National Bank of Greece egyéb román érdekeltségei is)az OTP mostanában nem szívesen vesz bankot a könyv szerinti érték felett.Ha a 100 millió euróval, vagyis közel 30 milliárd forinttal és a megvett román eszközök 145 millió eurós könyv szerinti értékével számolunk, akkor közel 0,7-es szorzó adódik, ami kifejezetten alacsony a tőzsdén jegyzett régiós bankok árazásához képest.

Mindenesetre csodálkoznánk, ha 1-es P/BV felett vette volna meg a kicsi és éveken keresztül veszteséges bankot az OTP, miközben a kifejezetten jól menedzselt és relatíve nagy horvát bankért, a Splitska Bankáért is csak a könyv szerinti érték 90 százalékát fizette. Ha könyv szerinti értéken vette a román bankot az OTP, akkor is csak közel 44 milliárd forintot fizetett a Banca Romanaescáért.