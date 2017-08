Szétszedik Trumpék Obama egyik leggyűlöltebb intézkedését

Az Office of the Comptroller of the Currency, a pénzügyminisztérium bankfelügyeleti szerve első lépésben a bankok véleményét kéri majd ki a szabályozásról, amit meg tervez változtatni.A Volcker-szabály a válság után beiktatott Dodd-Frank legkevésbé népszerű és legtöbbet kritizált eleme, lényegében megtiltja a bankoknak, hogy saját tőkéből kereskedjenek részvényekkel, befektetési jegyekkel, stb. A tiltást lényegében azzal indokolják, hogy a bankoknak nem szabadna kockázatot vállalniuk.A szabályt egyébként az OCC-n kívül másik négy felügyeleti szervezet is aláírta, tehát nem lesz elég, hogy az OCC egyedül vizsgálja felül a szabályozást, hanem a többi felügyeleti szervezet beleegyezése is kell majd.Ellentétben viszont például az Obamacare-rel, a Volcker-szabály sikeres felülvizsgálatára van esély, hiszen még az Obama-kormány idejéről maradt szabályozók egy része is egyetért abban, hogy egyszerűsíteni és egyértelműsíteni kell a szabályozást, ami sokak szerint fölöslegesen terheli az ország pénzintézeteit.