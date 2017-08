Szörnyű hibát készül elkövetni az Egyesült Államok vezetése

Majdnem 80 évbe került 1930 után, hogy egy újabb ilyen méretű gazdasági válság kirobbanjon. Most, tíz év elteltével mindenki vissza akar menni a válság előtti állapothoz. Szerintem ez nagyon veszélyes és nagyon rövidlátó

A Financial Times-szal folytatott interjújában a Fed vezető tisztségviselője azt mondta, hogy az Obama-kormány által a válság után hozott banki szabályok enyhítése visszahozná ugyanazt az állapotot, ami a válság előtt volt, és ami miatt a válság is kirobbant.Donald Trump elnök az úgynevezett Dodd-Frank törvény enyhítésén dolgozik, ami többek közt a bankok tőke- és likviditáskövetelményeit is szigorította.- mondta Fischer, a Fed kormányzói testületének alelnöke.Azt is hozzátette, hogy a kisbankokra nehezedő szabályozói terhek csökkentésére irányuló változtatásokat üdvözli, szerinte ugyanis ez kiegyensúlyozottá tenné a bankrendszert. Az viszont, hogy a nagybankokra helyezett nyomást is enyhítenék, a Fed-elnökhelyette szerint "nagyon, nagyon veszélyes."