Támadják a németek az olaszok bankmentő lépését

Csütörtök este jelentette be a Banca Monte dei Paschi di Siena, hogy nem sikerült 5 milliárd euróra tervezett tőkeemelése magánpiaci tőkebevonás révén. A hírre reagálva az olasz kormány bejelentette, hogy felállítanak egy 20 milliárd eurós állami bankmentő alapot, a bank junior kötvényeit pedig az EU-s szabályok miatt részvényre cserélik. Az intézményi befektetők elvesztik kötvényük névértékének 25%-át, a lakossági kötvényesek kötvényeit viszont névértéken váltják át részvényre. Erről bővebben itt írtunk:Carsten Schneider, a Bundestag pénzügyi tanácsának szociáldemokrata képviselője szerint elfogadhatatlan, hogy az olasz kormány lépésével ismét az adófizetőknek kell kimenteniük a bankot, szerinte jobb lenne az is, ha a Monte dei Paschi inkább bezárná kapuit. Hans Michelbach, a pénzügyi tanács CDU képviselője is hasonló véleményen van, szerinte a világ legöregebb bankjának állami kimentése az EU-s szabályok megkerülését jelenti, mégpedig törvénytelen állami támogatás révén.Az olaszok tervét még az Európai Bizottságnak is jóvá kell hagynia, ez a folyamat akár két-három hónapot is igénybe vehet. Emellett az Európai Központi Banknak is értékelnie kell a Monte Paschi tőkeigényét.