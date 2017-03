Távozik a K&H vezérigazgatója, már meg is van az utód

Vezérigazgatói kerekasztal a Portfolio április 25-ei Hitelezés 2017 konferenciáján - regisztráljon most! ÁTTEKINTÉS

Hendrik Scheerlincket, a K&H Bank vezérigazgatóját, a K&H országcsapat vezetőjét a KBC Csoport Vezetői Bizottságának tagjává és a KBC Csoport pénzügyi igazgatójává nevezték ki a KBC Csoport központjába, Brüsszelbe. Új pozícióját 2017. május 5-tól tölti be, a KBC Csoport éves közgyűlését követően.A K&H távozó vezérigazgatója nemrég a bank sajtótájékoztatóján értékelte a piac jelenlegi helyzetét. A bankok tudnak és készek is hitelezni, így a hitel nélküli növekedés évei után a vállalati és a lakossági hitelezés is komoly hajtóereje lehet a magyar gazdaság növekedésének - mondta. További részletek: