Telhetetlen az OTP, sorozatos csúcsdöntésre készül

Fent jobb, lent rosszabb

Igaza lett a Citi elemzőjének, aki arra figyelmeztetett , hogy az OTP tavaly év végén valószínűleg konzervatívan céltartalékolt (persze a jogszabályok és a számviteli szabályok adta kereteken belül), emiatt a profit alacsonyabban lehet annál, mint amire az elemzők többsége számít. Így is lett, mert bár a bank összes bevétele főként a díj- és jutalékbevételek jelentős emelkedésének köszönhetően a vártnál magasabban alakult, és a működési eredmény is jobb lett a vártnál, egyértelműen a megugró kockázati költségek miatt lett alacsonyabb a profit annál, mint amire az elemzők számítottak.

Játék a számokkal

a késedelmes hitelek állománya 37 milliárd forinttal csökkent,

a késedelmes hitelek fedezettsége már szeptember végén is 95 százalékon állt, ezt tolta fel a bank év végére 96,8 százalékra.

2016 első három negyedévében kifejezetten alacsonyan alakultak a kockázati költségek, a negyedik negyedévben viszont az OTP masszív, 47,6 milliárd forintos céltartalékolást hajtott végre, ami első ránézésre nem tűnik indokoltnak, mert csoportszintenA kockázati költségek Bulgáriában, Szlovákiában és Montenegróban voltak magasak, ezeket az operációkat érdemes alaposabban is megvizsgálni.12,5 millid forintot céltartalékolt a bank, ennél magasabb cétézésre a bank történetében csak egyszer, 2011 második negyedévében került sor. Ráadásul úgy szálltak el a kockázati költségek, hogy közben az OTP is elismeri, hogy a hitelminőségi trendek kedvezően alakultak, a késedelmes állomány egy negyedév alatt 18 százalékkal csökkent, a késedelmes hitelek aránya 13,5-ről 11,5 százalékra csökkent, az egyébként is magas, 99,3 százalékról 108 százalékra ugrott a fedezettség. Ebben egy módszertani változás miatt egy 4 milliárdos egyszeri tétel is szerepet játszott, de van itt még egy talányos mondat:4,8 milliárd forint volt az összes kockázati költség, ennél magasabb értéket itt is csupán egy alkalommal (2009 Q4) láttunk korábban. Bár a portfólióminőség romlása a negyedik negyedévben átlag feletti volt, a késedelmes arány csak minimálisan, 0,2 százalékponttal 11,2 százalékra emelkedett, itt is annyi történt, hogy az OTP alaposan feltolta a késedelmes hitelek fedezettségét, ami 7,7 százalékponttal 72,4 százalékra emelkedett.négy éve nem látott szintre ugrott a céltartalékolás, a 4 milliárd forintos érték közel duplája annak, mint amit az OTP ott 2015-ben egész évben céltartalékolt, ráadásul ezzel a montenegrói bank évek óta nem látott mértékű, 3,5 milliárd forintos negyedéves veszteséget ért el. Miközben a portfólióminőség valamelyest javult, a bank a késedelmes hitelek fedezettségét 7,1 százalékponttal 92,9 százalékra emelte meg.

Összességében tehát a bankcsoport céltartalékolásának megugrása nem a hitelportfólió minőségének romlása miatt következett be, hanem azért, mert (egyszeri hatásoktól, módszertani változásoktól eltekintve) az OTP több operációjában is alaposan megemelte a fedezettséget.

Egyrészt van a hivatalos változat, ami arról szól, hogy a menedzsment a jogszabályok és számviteli szabályok adta kereteken belül továbbra is óvatos és konzervatív céltartalék-képzési gyakorlatot folytat.

Másrészt a céltartalékolás optikai tuning is: 2016 kifejezetten erős év lett, a bank profitabilitása egy évvel korábban érte el a menedzsment által kitűzött célt, egyszerűen túl gyorsan zajlott le a profitfordulat az OTP-nél, könnyen előfordulhat, hogy egy nagyon kiemelkedő 2016-os eredményt a következő években már nem tud überelni a bank. Nem lenne jobb évről-évre emelkedő profitról beszámolni? Na, ugye.

És hogy mire ez a nagy céltartalékolás?

Mindenesetre a fedezettség alaposan felkúszott az elmúlt negyedévekben, az OTP megcsinálta a házi feladatát, felkészülten várja, ha jönnek a rosszabb idők.

Itt az AXA

Mi történt a leánybankoknál?

Az OTP tavaly november 1-jén vette át az AXA Bank magyarországi üzletágát, így ennek a hatásai már a negyedik negyedéves és tavalyi egész éves számokban is látszik.Csoportszinten a teljesítő hitelállomány éves szinten 6 százalékkal, az előző negyedévhez képest 4 százalékkal bővült árfolyamszűrten, a magyar portfólió 12 százalékos éves növekedésében az AXA állományok is szerepet játszottak, az AXA-hatás nélkül a konszolidált teljesítő állományok negyedéves szinten 1, éves szinten 3 százalékkal nőttek volna. A lakossági szegmensben a teljesítő fogyasztási hitelek állománya éves szinten 2 százalékkal, a jelzáloghiteleké 5 százalékkal nőtt (AXA nélkül negyedéves alapon szinten maradt volna, éves alapon viszont 3 százalékkal csökkent volna. A késedelmes hitelek állománya tavaly 82 milliárd forinttal emelkedett, ebből az utolsó negyedévre 25 milliárd forint esett, az AXA-portfólió átvétele ebből 15 milliárd forintot magyaráz.A magyar operációban tavaly a teljesítő hitelek árfolyamszűrten éves szinten 12 százalékkal nőttek, az AXA nélkül viszont csak 5 százalékos lett volna a növekedés, a negyedik negyedévben 7 százalékos volt a növekedés, az AXA nélkül viszont csak 0,4 százalék lett volna a növekedés üteme. A késedelmes hitelállomány 12 milliárd forinttal nőtt, ebből a negyedik negyedéves 15 milliárd forintos növekedés teljes egészében a novemberben átvett AXA-portfólióhoz kapcsolódik. A késedelmes hitelek fedezettsége 82,7 százalékra csökkent, viszont ha az AXA portfólió átvétele nem céltartalékokkal nettózott módon történt volna, a fedezettség 86,3 százalék lett volna. A magyar operációban a negyedik negyedévben 10 százalékkal emelkedtek a költségek, ehhez az AXA magyarországi üzletágának átvétele is hozzájárult.A külföldi bankok a negyedévben csak 2,7 milliárd forintot tettek hozzá a csoport profitjához, míg korábban az orosz és az ukrán bankért kellett aggódni, most mindkettő nyereséges volt (4,6 illetve 2 milliárd forint profit), viszont veszteséges lett a montenegrói (-3,5 milliárd forint), a szlovák (-2,6 milliárd forint), a román (-550 millió forint) és a szerb (-155 millió forint) bank is.

Csoportszinten a hitelállomány 2,5 százalékkal bővült szeptember végéhez képest, a legnagyobb bővülés Magyarországon következett be, nagyrészt az AXA-állomány átvétele miatt, de bővült a hitelállomány Oroszországban, Horvátországban és Szlovákiában is.

Erős lett az egész év

Az OTP összes bevétele és működési eredménye most már 4-5 éve csökken, a bank profitabilitása azonban nagyot fordult, a 2016-os eredmény már nagyon hasonló volt ahhoz, mint amit a bank 2008-ban hozott. A nettó kamatmarzs évről évre szűkül, ez nyomás alatt tartja a nettó kamatbevételt és így az összes bevételt is, azonban a céltartalékolás meredek csökkenése miatt (több operációban már céltartalék-visszaírásra is sor került) alaposan megugrott a bankcsoport profitja, a sajáttőke-arányos nyereség 15,2 százalék volt tavaly, ennél magasabb értéket éves szinten csak 2008-ban láttunk. A bankcsoport összes bevétele 2,5 százalékkal 736 milliárd forintra csökkent, a működési eredmény 7,4 százalékkal 336 milliárd forintra esett vissza, az adózott eredmény még a megugró év végi céltartalékolással együtt is 202,5 milliárd forint lett, ami több mint háromszorosa a 2015-ösnek.

Kiemelkedő tőke- és likviditási helyzet

a bank elsődleges alapvető tőkemutatója (CET1) tavaly év végén 13,5 százalék volt. A szavatoló tőke nem tartalmazza sem az éves nettó eredményt (csak auditált eredmény számítható be), sem az osztalék elhatárolás miatti levonást, ezekkel a tételekkel a CET1 mutató 15,8 százalék lenne.

az OTP egyedi elsődleges alapvető tőkemegfelelési mutatója 2016 végén 24,8 százalék volt,

a bank bruttó likviditási tartaléka 8,1 milliárd eurónak megfelelő összegű volt tavaly végén,

A OTP tőke- és likviditási helyzete továbbra is erős,ezek alapján pedig az AXA magyarországi operációjának és a horvát Splitska bankának a megvásárlásán túl további akvizíciókra is nyílna lehetősége az OTP-nek.

Mire számít a menedzsment?

Az OTP makrogazdasági előrejelzése 2017-re Magyarországon 3,9 százalékos éves GDP-növekedést prognosztizál, melynek fő motorja a javuló belső fogyasztás és az EU-források erőteljesebb felhasználása lehet. A költségvetés hiánya jóval 2 százalék alatt alakulhat, míg az átlagos infláció 2,9 százalék lehet. A feszes munkaerőpiac, illetve a 2016 végi bérmegállapodások és kormányzati intézkedések 7-8 százalékos nominális béremelkedést eredményezhetnek. Mindezek alapján hazai működésében 2017-ban az OTP már valamennyi hitelkategóriában állománynövekedéssel számolhat.

A menedzsment valamennyi csoporttag esetében javuló makrogazdasági környezettel számol 2017-re, vagyis a válság kitörését követően ez lehet az első év, amikor minden országban pozitív GDP-növekedést prognosztizál az OTP. Magyarország mellett a gazdasági növekedés Romániában és Bulgáriában lehet a legerőteljesebb (4, illetve 3 százalék fölötti), előbbi esetében a 2017 januárjában hivatalba lépő kormány jelentős költségvetési lazítást is kilátásba helyezett.

A vártnál korábban és a tervezettnél is jobb teljesítményt nyújtó ukrán és orosz leánybankok esetében óvatos optimizmus jellemzi a működési környezetet. Ha a gazdasági folyamatok az alap forgatókönyv mentén zajlanak Ukrajnában (például nem következik be negatív geopolitikai fordulat), a GDP idén 2,5-3 százalék között nőhet, sor kerülhet néhány strukturális reformra (ennek része volt a legnagyobb helyi bank, a PrivatBank 2016. decemberi kényszer-államosítása), ami stabilizálhatja az ország helyzetét.

A következő években a menedzsment csak egy negatív korrekciós tétellel számol, a pénzintézeti különadóval, ennek várható nagysága idén konszolidált szinten, adózás után 15,4 milliárd forint, beleértve a szlovák leánybank által fizetendő bankadót is.

A kiugróan magas bolgár céltartalékolás kapcsán jegyezte meg a menedzsment, hogy tavaly az egyéb kockázati költség sort döntően bizonyos esetlegesen felmerülhető jövőbeli veszteségekre a tavalyi negyedik negyedévben elszámolt céltartalék mozgatta.

Nem olcsó az OTP

Az elmúlt évek raliját követően az OTP részvénye több mutató alapján az egyik legdrágább bankpapír nem csak a régiós bankrészvények, de az európai bankpapírok között is. P/BV alapon a régióban a legdrágább bankrészvény az OTP, már drágább, mint a sokáig kifejezetten drágán árazott cseh és lengyel bankrészvények, igaz, az OTP profitabilitása is kiugróan magas.

2008 óta nem látott szinten áll az OTP árazása, már jóval drágább a bankpapír, mint az elmúlt 10 év átlagos árazása, és bár az azt megelőző időszakban jóval magasabb szorzókon árazták az OTP-t, az az időszak már nem reális, egészen másképp árazták a befektetők a bankokat a válság előtt és után.

P/E alapon viszont még mindig nem drága az OTP, inkább a középmezőnybe tartozik, ami nem is véletlen, az OTP ugyanis már túl van azon a profitabilitási fordulaton, ami több régiós banknál a következő években következhet, és a magyar bank profitja csak mérsékelten növekedhet a következő években, miközben például a lengyel bankoknál az elemzők nagyobb profitbővülésre számítanak.

Historikusan P/E alapon is inkább drága az OTP, a jelenlegi árazás jóval a hosszútávú átlagos árazás felett áll, és lassan közelít a 12-13-as szinthez, ami az elmúlt évtizedekben az árazási csúcsot jelentette.