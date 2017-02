Teljes erőbedobással számolnak le az árnyékbankokkal kínában

Az új szabályok az egységesítés mellett megtiltanák a pénzügyi intézményeknek, hogy az ügyfeleiknek minimum hozamot ígérjenek, vagy garantált hozamú termékként értékesítsék a vagyonkezelési szolgáltatásaikat.

Emellett a pénzügyi intézményeknek a vagyonkezelésen szerzett bevételük 10 százalékát egy olyan alapba kellene befizetniük, amely kockázati tartalékként szolgálna, valamint előírnák, hogy egyes vagyonkezelési termékek nem fektethetnek más WMP-kbe.

A jegybank (PBOC) vezetésével egy új szabályozói csomag készül a világ második legnagyobb gazdaságában, amellyel a 60 000 milliárd jüannyi vagyont kezelő kínai vagyonkezelési iparágat célozzák meg. South China Morning Post ügyhöz közelálló forrásai szerint a szabályokvalamint egy felügyeleti szervezetet tennének felelőssé az ellenőrzésért is. Jelenleg a vagyonkezelési szektor felügyeletét külön-külön látja el a banki, biztosítási és részvénykereskedési felügyeleti ágazat, a rájuk vonatkozó szabályok is eltérőek.Elsősorban ez az úgynevezett "vagyonkezelési termékek" (WMP) esetén problémás, ezeket a "betétekhez hasonló" befektetésként értékesítik, pedig a pénz valójában (vállalati) kötvényekbe és más hitelviszonyt megtestesítő eszközökbe megy,A befektetési termékek tőkeáttételét is szabályozná a felügyelet: ha kötvényekbe fektet egy vagyonkezelési termék, nem lehetne rá háromszorosnál nagyobb tőkeáttételt felvenni.Mióta 2015-ben összeomlott a kínai tőzsde, számos vállalat csődbe jutott, emiatt pedig a kötvényeseiket sem tudták kifizetni. A katasztrófát szerencsére sikerült elkerülni, de azóta folyamatosan dolgozik azon a kínai felügyelet azon, hogy az ország pénzügyi stabilitására leselkedő kockázatot kezelni tudja. A vagyonkezelési termékek szabályozatlansága az egyik legnagyobb veszélyforrás, nemcsak a hibás értékesítés miatt, hanem azért is, mert a pénzügyi intézmények a mérlegükön kívül tartják a WMP-ket, így akarják kikerülni a hatóságok tőkekövetelményeit, valamint forrásokat biztosítani kockázatosabb adósoknak is. Nem is beszélve arról, hogy számos pénzintézet fekteti tovább a vagyonát más bankok szabályozatlan vagyonkezelési termékeibe.Ráadásul gombamód szaporodnak ezek a kockázatos termékek, a kínai bankok tavaly év végére több mint 26 000 milliárd jüannyi vagyonkezelési terméket (WMP) halmoztak fel a mérlegükön kívül, amely a 2015-ös év végi adathoz képest 30% emelkedést jelent.