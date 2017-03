"Tévedés, hogy a bankban van a pénzünk" - félelmetes válságtól tart a guru

Az összes betétes azt hiszi, hogy bármikor kiveheti az egy dollárját a bankból, pedig ez nem igaz, tévedés, hogy ott van a bankban a pénzünk.

Gross maga is pont erre akart rávilágítani; úgy véli, hogy egy másik Lehman-szerű helyzet bármikor lecsaphat a nemzetközi gazdaságra, ha a túlzott hitelezést nem hűtik le Amerikában és Kínában.

Az Egyesült Államok GDP-arányosan több hitelt halmozott fel, mint a gazdasági világválság előtt , egy Lehmanhoz hasonló történet pedig bármikor megadhatja azt a szikrát, ami elindíthatja az összeomlást.

Kínában még rosszabb a helyzet: a világ második legnagyobb gazdasága 24 000 milliárd dollárnyi hitellel pumpálta fel a kollektív mérlegét 2007 óta, a teljes hitelállománya a GDP 300%-ára hízott.

Gross szerint a masszívan eladósodott amerikai pénzügyi rendszer viszont olyan, mint egy nitroglicerinnel töltött teherautó egy göröngyös úton: egy apró hiba felrobbanthatja az egész gazdaságot, a Fed pedig ezúttal nem fogja tudni a kamatokat levágni és egy masszív kötvényvásárlási programot indítani, hogy életet leheljen a pénzügyi rendszerbe.

A szakember szerint a nemzetközi gazdaság bármikor összeomolhat, ezért a magas hozam üldözése helyett a befektetőknek inkább azon kéne aggódniuk, hogy visszakapják a pénzüket.

Bill Gross rendszeres befektetői hírlevelében érdekes történetet osztott meg: míg más nagyszülők az iskoláról vagy az állatokról beszélgetnek az unokáikkal, ő a. Befektetőinek részletesen le is írta a kiváló analógiáját, a MarketWatch pedig be is számolt erről.A történet egyik szereplője az ominózus unoka volt, aki betesz egy dollárt a bankba, az pedig kölcsön adja ezt Joe-nak, aki egy pizzázót nyit belőle. Joe Sallytől veszi meg a pizzához szükséges alapanyagokat, aki pedig beteszi a pénzt a bank folyószámlájára. Ezzel gyakorlatilag kettő lett az egy dollárból: van egy Sally számláján és egy, ami az unoka betétjében van. Mindketten abban a szilárd hitben vannak, hogy az egy dollár az övék, pedig a bank széfjeiben csak egy dollár van. A bank az eszközeit és a kötelezettségeit is megduplázta: az eszközei közt ott van a széfben lévő pénz és a hitel, amit Joe-nak adott, a kötelezettségei közt pedig ott van az unoka pénze és az a pénz, amivel a bank Sallynek tartozik. A bank ezután annyiszor hitelez újra ebből a pénzből, ahányszor akar (amennyiben a felügyelet tartalékképzési követelményeit teljesíti), Gross ezt ahhoz hasonlította, mint amikor egy bűvész a kalapjából öt-hat nyulat előhúz.Erről egyébként mi is írtunk korábban:Jeff, Bill Gross legidősebb fia gyorsan elkapja a fonalat: szerinte ez egy pozitív dolog, mivel stimulálja a gazdaság növekedését, az viszont pHozzáteszi, hogy ez történt 2008-ban, a Lehman Brothers esetében is.A jegybankok most megpróbálják elkerülni a katasztrófát azzal, hogy a hitelek kamatait elég alacsonyan tartják ahhoz, hogy ez ne fojtsa meg az adósokat, viszont elég magasan ahhoz, hogy a megtakarítók a kiadásaikat fedezni tudják.Végül a kötvénykirály hozzáteszi, hogy, az pedig, hogy az amerikai indexek rekordmagasan vannak, csakGross egyébként a Janus Global Unconstrained Fund menedzsere, a Pimco alapítójaként csinált magának nemzetközi hírnevet, 2014-ben otthagyta a céget.