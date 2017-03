Titkos szövetséget építenek a színfalak mögött a britek

A TheCityUK, a brit bankok lobbicsoportja elvileg létrehozott egy testületet, amelyet a Barclays és a JP Morgan menedzserei vezetnek. A társulás célja az lenne, hogy potenciális kereskedelmi és befektetési üzleteket hozzanak létre a Brexit után a hírügynökség névtelen forrásai szerint. A Barclays elnöke, John McFarlane lesz a testület egyik kulcsembere, ő egyébként a TheCityUK vezetője is.Az Egyesült Királyság pénzügyminisztériuma és ennek pénzügyi és befektetési tanácsa is kiveszi majd a részét az együttműködésből. Egyelőre még nem nyilvános (és egy ideig nem is lesz az), hogy az Egyesült Királyság pontosan milyen megállapodásokat tervez kötni, hiszen a szigetország addig elvileg nem tárgyalhat más országokkal a témában, amíg hivatalosan is el nem hagyja az Európai Uniót.A Brexit egyébként a brit pénzügyi rendszernek hatalmas kárt okozhat: sorra jelentik be a pénzintézetek, hogy Dublinba, Párizsba, Frankfurtba vagy Luxemburgba költöznek. Vélhetően a csapás mérséklésének céljával kezdtek el már most a bankárok együttműködést keresni a világ legnagyobb gazdaságával. Erről itt írtunk: