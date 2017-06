Tízéves elfeledett történet bukkant elő az OTP-nél

Kísérteties hasonlóság

szinte napra pontosan 10 éve jelent meg a korábbi elemzés, az 2007. június 14-én, a mostani pedig ma, vagyis 2017. június 13-án jött ki

mindkét elemzésben pont 2 évvel későbbre várt a JP Morgan 1000 forint feletti egy részvényre jutó eredményt az OTP-nél, a 10 évvel ezelőtti anyagban 2009-re 1092, a mostani anyagban 2019-re 1086 forintos EPS-sel számolt az elemzőház (azóta már tudjuk, hogy a 2009-es EPS inkább csak a fele lett annak, mint amit a JPM becsült)

mindkét elemzésben bőven két számjegyű profitnövekedéssel számol a következő évekre az elemzőház

2007-ben és most is a konszenzus feletti profitbecsléssel jött ki a JPM

akkor és most is részben akvizíciós sztori van az OTP-ben, 2007-ben a korábban végrehajtott szerb, orosz és ukrán felvásárlások, most pedig részben a horvát akvizíció a profitbővülés motorja

az árazást mindkét esetben vonzónak tartotta a JPM, 2007-ben 10,2-es P/E és 2,2-es P/BV rátán forgott az OTP, most 9,2 és 1,5 a két érték, vagyis most még olcsóbbnak is tűnik az OTP, mint 10 éve, csakhogy közben nagyon megváltozott a világ, átárazódott a bankszektor, 2007-ben szektorátlag alatt, most pedig szektorátlag felett forognak az OTP részvényei

mindkét elemzésben közel 12 ezer forint a célár, 2007-ben 12 194, most pedig kereken 12 000 forint

természetesen mindkét elemzésben felülsúlyozásra ajánlják az OTP-részvényeket

mindkét esetben több mint 30 százalékkal magasabb volt a célár, mint az aktuális árfolyam, a 2007-es célár alapján 31, a mostani alapján 34 százalék volt a felértékelődési potenciál

Több mint 9 éve nem állt olyan magasan egy elemzői célár az OTP-re, mint most, ma ugyanis a JP Morgan 12 000 forintos célárral jött ki, ez pedig messze a legmagasabb most a mezőnyben, több mint 30 százalékkal magasabb, mint a mostani árfolyam. Azt, hogy miért ilyen optimista most az OTP-re a JP Morgan, később még bemutatjuk, előtte azonban felhívnánk a figyelmet az elemzőház 10 évvel ezelőtti anyagára, az akkori és a mostani elemzés között ugyanis kísérteties hasonlóságok vannak:Bár nyilvánvalóan nem szabad messzemenő következtetéseket levonni a 2007-es eseményekből, a JP Morgan 12 ezer forintos célárú OTP-elemzése június 14-én jött ki, azt követően még másfél hónapig, összesen közel 18 százalékot emelkedett az árfolyam, időközben viszont beütött a válság, és a 2007 júliusi csúcsot követően évekig lejtmenetben haladt az OTP árfolyama.

Mi volt 2007-ben a sztori?

Az OTP a versenytársaknál később kezdett felvásárlásokba, de a 2000-es évek közepén nagy elánnal vetette bele magát az akvizíciókba, a JP Morgan elemzésének a megjelenését megelőző másfél évben 4 országban 6 bankot vett meg az OTP, a várakozás az volt, hogy a leánybankok sokat tesznek majd hozzá a bankcsoport eredményéhez

A menedzsment és az elemzőház várakozása alapján az OTP további akvizíciókat hajt majd végre (ezt a tervet a válság alaposan keresztülhúzta), a JPM szerint ehhez rendelkezésre áll megfelelő fedezet, ráadásul az OTP eladhatja néhány kicsi, de drága leánybankját, és a befolyó összeget is felhasználhatja bankvásárlásra, és tőkeemeléssel is forráshoz juthat

Az OTP-menedzsment akkori előrejelzése alapján az OTP profitja néhány év alatt több mint duplájára emelkedhet, a JPM a menedzsmentnél alacsonyabb profitbővüléssel számolt, de náluk is közel duplázódás jött ki az OTP várható profitjában

Az elemzőház szerint az orosz, az ukrán és a bolgár bank lesz a növekedés motorja az OTP-nél, főleg a lakossági szegmensben

Bár az OTP magyar operációjában a nettó kamatmarzs nyomás alatt volt, a JPM szerint a költségek lefaragásában volt fantázia, az elemzőház úgy kalkulált, hogy akár 10 milliárd forintot is megspórolhat az OTP, ha a magyarországi Erste szintjére csökkenti a működési költségeit

A JP Morgan szerint az OTP vonzó felvásárlási célpont

Az elemzőház akkori előrejelzése alapján az OTP 10,2-es előretekintő P/E és 2,2-es előretekintő P/BV rátán forgott, miközben a szektorátlag 10,6 és 2,3 volt, az OTP árazását is vonzónak tartotta a JPM

Mi most a sztori?

Tavaly decemberben vette meg az OTP az ötödik legnagyobb horvát bankot, a Splitska Banka megvásárlásával az OTP a negyedik legnagyobb pénzintézet lett az országban. A JP Morgan most az új horvát szerzemény számaival frissítette a modelljét (szerintük az elemzők egy része még nem számol a horvát bank eredményével), részben emiatt emelte meg a JPM a profitvárakozását, azzal számolnak, hogy a bolgár és az orosz OTP után a harmadik legnagyobb hozzájárulást a horvát bank adja majd a profithoz

A horvát akvizíció arra is rávilágít, hogy az OTP menedzsmentje nem vesz drágán bankot (a Splitska a JPM számai szerint 0,85-ös P/BV szorzón kelt el), ez pedig jó üzenet a részvényeseknek

A magyar operáció is kezd magához térni, főként a közel 30 százalékos lakossági piaci részesedésnek köszönhetően az OTP profitálhat a gyorsuló hitelbővülésből, az alacsonyabb adóterhekből és a robosztus gazdasági növekedésből a következő 3-5 évben

Bár középtávon a bolgár OTP szállítja a legnagyobb profitot a leánybankok közül, az orosz bank felzárkózik mellé, elsősorban a magas marzsok és a csökkenő kockázati költségek miatt

A késedelmes hitelek aránya az elemzőház szerint 2019-re 10,4 százalékra csökkenhet a tavalyi 14,7 százalékról, ezzel párhuzamosan a kockázati költségek is tovább csökkenhetnek

2016-ban közel megduplázódott az OTP profitja (korrigált adózott eredmény), a JPM arra számít, hogy a következő években is két számjegyű lesz a profitbővülés (2017: +18%, 2018: +17%, 2019: +12%), amit elsősorban a bevételek, a nettó kamatbevétel és a díjak/jutalékok növekedése miatt

Az OTP évről-évre növekvő osztalékot fizet, így lehet ez a következő években is, főleg, ha a bank nem költ akvizíciókra. A JPM előrejelzése alapján 2019-re részvényenként 298 forintra hízhat az osztalék (a tavalyi eredmény után 192 forintot fizetett a bank), még úgy is, hogy az elemzőház azzal számol, hogy a profit 28 százalékát fizeti ki az OTP

Az elemzőház mostani előrejelzése alapján az OTP 9,2-es előretekintő P/E és 1,5-ös előretekintő P/BV rátán forog

Mi lesz most?

A 2007-es és a mostani JP Morgan-elemzés között vannak hasonlóságok, ha az OTP árfolyamát nézzük (akkor 9 300 forint, most az elemzés megjelenése előtt ~8950 forint) akkor ott is tudnánk párhuzamot vonni, ráadásul a kigró elemzői optimizmus is lehet figyelmeztető jel (a havi árfolyamgrafikonon látható túlvettségről nem is beszélve), ezekből azonban még nehéz lenne levonni azt a következtetést, hogy hamarosan lejtőre kerülne az OTP árfolyama. Ráadásul a bank most jóval erősebb (masszív tőkeellátottság, magas fedezettség, erős költségkontroll stb.), mint a 2008-as globális válság előtt, így ha jönne is egy újabb válság, a bank vélhetően jobban viselné, mint az előzőt.Ha rövidtávra kellene előrejelzést készíteni, akkor azt mondanánk, hogy a 200 napos mozgóátlag szépen kúszik felfelé (jelenleg 8230 forintnál jár), a legutóbbi korrekcióban pedig a 8 400 forintos támasz szint szépen kitartott, mint ahogy az RSI indikátor is az 50-es szintről tudott fordulni, így ha a következő napokban az árfolyam 8 920 forint fölött tud stabilizálódni, akkor karnyújtásnyi távolságra kerül a 9 410 forintos lokális csúcs, annak leküzdése után pedig már a 10 000 forintos szintet támadhatja az árfolyam. Ha esetleg a 8 920 forintos szint elesne, akkor jó eséllyel újra a 8400 forintos tartomány jöhetne képbe, de a hosszabb távú emelkedő kép még akkor sem sérülne.