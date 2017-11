Több száz dolgozójának keres új irodát a Deutsche Bank

A bank frankfurti irodabérlési terve nem újdonság, miután a német pénzintézetnek a városban már van egy ikertornyokból álló székhelye, és sok kisebb fiókja is.Az ügyre rálátó forrás szerint a bank most azért keres Frankfurtban egy másik nagyobb irodát, hogy ezzel a másodlagos irodáit is konszolidálni tudja, növelve a hatékonyságot. Ráadásul az új iroda azért is jól jön a névtelenül nyilatkozó forrás szerint, mert így lehetősége van a banknak néhány operációt átcsoportosítani Londonból Frankfurtba, hogy a Brexitet követően se legyenek fennakadások.A frankfurti irodapiacnak egyértelműen jót tesz a pénzügyi intézmények közelmúltban mutatott élénk kereslete, egy év alatt 20%-kal nőtt az irodabérlések aránya a városban. A Deutsche bank egyelőre nem árulta el, pontosan hány dolgozóját költöztetné át Londonból, de korábban a hírek még 4000 munkahelyről szóltak.