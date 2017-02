Több bank is elhagyhatja Magyarországot

A KKE-régióban a nem teljesítő hiteleket felvásárló piaci szereplők számára vonzó makrogazdasági környezetben 2015-re az NPL állomány 49 milliárd euróra csökkent. A fő hajtóerő az NPL-piaci tranzakciókban a Magyarországi nem teljesítő hitelállomány zuhanása volt (-31%), ezt a csökkenést ugyanakkor elsősorban egy egyszeri tétel, az MKB Bank nem teljesítő hitelportfóliójának a szanálási vagyonkezelő általi átvétele okozta. Emellett az állomány csökkenését a szlovén NPL-hitelportfólió 20 százalékos esése adta. Eszköztípus tekintetében a vállalati portfóliók domináltak, ugyanakkor a jövőben a lakossági jelzálog portfóliók felfutására lehet számítani.

Klikk a képre!

Magyarországon 2015-ről 2016-ra 5,1-ről nagyságrendileg 4 milliárd euróra csökkent a nem teljesítő hitelek állománya a Deloitte becslése szerint, ami elsősorban a vállalati NPL portfólió 1,8-ról 1-re csökkenése miatt, miközben a lakossági nem teljesítő portfólió 3,3-ról 3-ra csökkent.

Klikk a képre!

Több olyan kisebb szereplő is van, amely elhagyhatja kis országunkat, de ezek még nem valósultak meg. Ez nem magyar specialitás, hanem üzleti racionalitás az egész régióban.

Mi a helyzet Európában?

Európában a legnagyobb vevők között találhatjuk a Fortress, Cerberust, Lloyds-ot, ezek olyan hatalmas fundok, hogy pár ember Magyarország GDP-jéhez mérhető, több tízmilliárd eurós portfóliókat kezel

Több hitelintézet áll most a lakossági nem teljesítő portfóliója eladásának küszöbén, és több olyan is van, amelyik hasonló tervekkel rendelkezik. A már most futó tranzakciók alapján további 400-500 millió euróval csökkenhet a hitelintézeteknél lévő nem teljesítő hitelállomány 2017-ben. Mint Bíró Balázs, a Deloitte portfóliókezelési-tanácsadási szolgáltatások közép-európai vezető partnere elmondta:Ez egy méretgazdaságossági kérdés, azok a nagyobb bankok, amelyek bejöttek a régióba, de nem tudtak megfelelő méretűre nőni, most jellemzően elhagyják a kisebb piacaikat. Míg korábban a banki mérlegek kitisztítása mindig költség volt, most már van példa olyan tranzakciókra, amikor a bank számára nyereségesen zárulnak, ami elsősorban az ingatlanpiac felfutása és a korábban felépült céltartalék állományoknak köszönhető.Az európai NPL piacon a Brexit és az amerikai elnökválasztás bizonytalansága ellenére 2016 rekordév volt. A Deloitte szerint idén is hasonló lesz a tranzakciós aktivitás. Az Egyesült Királyságban és Írországban a banki mérlegek már kitisztultak, Spanyolországban nagy az aktivitás évek óta, melyet Olaszország követ, és most Kelet-Közép-Európában nő az aktivitás.- tette hozzá Bíró Balázs.