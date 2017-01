Több értelme van a biztosítónak, ha egy bank részeként működik

Több alternatívát is tanulmányozunk, az áron fog múlni. Ráérünk még az értékelésre, egy erős helyzetből tárgyalunk.

Carlo Messina, az egyik legnagyobb olasz bank igazgatója Torinóban nyilatkozott a riportereknek egy üzleti eseményen, ahol többek közt elmondta azt is, hogy a bankbiztosítási szektorban lát most növekedési lehetőséget. A bankvezér úgy gondolja, hogy ha "egy tranzakció" nem gyengíti meg a vállalat tőkehelyzetét vagy nyereségességét, akkor nyugodtan vizsgálják meg az üzlet "növekedési lehetőségeit".Az Intesa kedden erősítette meg, hogy vizsgálják annak lehetőségét, hogy jelentős részesedést szerezzenek a Generaliban, erről itt írtunk:Az Intesa vezére azt is megerősítette a Reutersnek , hogy a most pénteki közgyűlésen még nem lesz szó a Generalival való összeborulásról.A két pénzügyi intézménnyel kapcsolatos fejleményekről itt írtunk: