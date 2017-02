Toszkán villák tömkelegével nem tud mit kezdeni a világ legöregebb bankja

Frissített módszertan és értékelés alapján 2,6 milliárd eurónyi hitelezési veszteséget képzett végül gyorsjelentése szerint a bank, és további 411 millió eurónyi egyszeri leírást végrehajtott.Miután a társaság decemberi piaci tőkeemelés sikertelen volt, a szeptemberi 11,5%-ról 8%-ra csökkent CET1 tőkemutatója. Problémáit az is jól mutatja, hogy a bank mérlegében lévő direkt finanszírozás 14,7 milliárd euróval csökkent az egy évvel korábbi 105 milliárd euróról, ami egy az egyben a vállalati betétek 28 milliárd eurós csökkenésének következménye. Ezt részben a más bankokkal kötött repóügyletek kompenzálták. Az előzetes januári adatok szerint 2017 elején megállt a forráskivonás a banktól.Ahogy december végén kiderült, Róma 6,6 milliárd eurót pumpál a sikertelen piaci tőkeemelés miatt a bankba, ezzel pedig 70%-ot részesedést szerezhet a társaságban. A tőkehelyzet rendezéséhez ezen túl még szükséges 2,2 milliárd eurót alárendelt kötvények kényszerített részvénnyé alakításából teremti elő a bank.Májusig is eltarthat a Reuters szerint, mire az Európai Bizottság jóváhagyja a társaság állami megmentését, és áldását adja a bank (egyelőre nem közzétett) szerkezet-átalakítási tervére.Addig is gyönyörködhetnek a bank vezetői azokban a villákban, amelyeket a bedőlt hitelek miatt a társaság tulajdonába vettek. Félkész turisztikai látványosságok, túlértékelt luxusingatlanok, gyönyörű, de befuccsolt szőlészetek képezik többek között azt az eszközállományt, amelyhez hiteleinek mintegy harmadának bedőlése miatt jutott a világ legöregebb bankja - ír róla a Bloomberg Amíg nem kerülnek napvilágra a társaság megmentésének konkrét részletei, a tőzsdén nem lehet kereskedni a Monte dei Paschi di Siena részvényeivel.