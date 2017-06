Tőzsdére megy a válság egyik nagy banki áldozata

A részvénykibocsátáshoz kapcsolódó túljegyzési opció (over-allotment option) teljes kihasználásával akár 3,8 milliárd eurónyi tőkét is bevonhat Írország egyik legnagyobb bankja, a részvénykibocsátással részvényeinek közel negyede forogna a tőzsdén., ami a könyv szerinti értékhez képest 0,82-1,03-szoros szorzót jelent, és amivel a másik legnagyobb ír bank, a Bank of Ireland értékeltségéhez állna közel a bank.Michael Noonan pénzügyminiszter korábban úgy nyilatkozott, hogy a brit konzervatívok meggyőző parlamenti többsége esetén magasabb is lehet az ár, a pénzügyminisztérium azonban most jelezte: a konzervatív többség elvesztése ellenére sínen van a kibocsátás szervezése, és továbbra is kedvező a piaci klíma.Az AIB a pénzügyi válság egyik nagy áldozata volt,a bankot 2009 elején. Jelenleg 99,9% az állam részesedése, ennek részleges tőzsdére vitelét tavaly óta tervezik.A bank három éve már nyereséges, azóta több mint kétharmadával írta le könyveiben nem teljesítő hiteleit, és az első olyan állami bank lett, amely újraindította az osztalékfizetést.Az AIB kevésbé van kitéve a Brexitnek, mint ír versenytársa, a Bank of Ireland, céltartalék előtti. Igaz, az IPO-prospektus is megjegyzi, hogy a Brexit hatására nőhet a nem teljesítő hitelek aránya (ez jelenleg 17,5% Írországban és 22% az AIB-nél, 9,6% a Bank of Irelandnél) és csökkenhet az új hitelek kibocsátása Írországban.A részvénykibocsátást a Bank of America Merrill Lynch, az ír Davy és a Deutsche Bank koordinálja.