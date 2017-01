Tőzsdére viheti alapkezelőjét a Deutsche Bank

A meg nem nevezett források szerint egyelőre nincs végleges döntés az alapkezelői üzletág részleges tőzsdei bevezetéséről, de a döntés előtt valószínűleg Luxemburgban jegyzik be az alapkezelőt, miután ott az adózási és hatósági szabályok is kedvezőbbek.A Deutsche Bank múlt héten állapodott meg az amerikai igazságügyi minisztériummal (DOJ) egy 7,2 milliárd dolláros bírság kifizetéséről. A legnagyobb német bankot jelzálogpiaci szabálytalanságok miatt büntették meg, amelyeket még a 2008-as válság előtt követett el.Az elemzők becslései szerint a bank alapkezelői üzletágát 8 milliárd euróra is becsülhetik egy esetleges IPO alkalmával. Nem az alapkezelő az egyetlen üzletág, amelytől részben vagy egészben megválna a nagybank, a Postbankot már évek óta sikertelenül próbálja értékesíteni.Minden esetre az alapkezelő az egyik legjövedelmezőbb üzletág a banknál, szeptember 30-ig bezárólag az alapkezelő 7%-os növekedésről számolt be az adózás előtti eredményben, amely így 549 millió euróra nőtt. Ez a teljes bankcsoport 1,6 milliárd eurós adózás előtti eredményének közel harmadát teszi ki. A szeptember végi adatok szerint az alapkezelő 715 milliárd dollárnyi vagyont kezelt.